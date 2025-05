FOTO | Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a votat la Rotterdam, în turul II al alegerilor prezidențiale 2025: ”Diaspora NU este o Românie de rezervă la care să apelezi doar pentru susținere și voturi” 

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a votat la Rotterdam, în turul II al alegerilor prezidențiale 2025: ”Diaspora NU este o Românie de rezervă la care să apelezi doar pentru susținere și voturi”

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, a votat la Rotterdam, în turul II al alegerilor prezidențiale 2025. Acesta se află în străinătate, alături de familie, dar și cu prieteni și cunoscuți din Diaspora.

”Am votat, astăzi, la Rotterdam, în inima unei comunități românești care este cu sufletul în țară, acasă. În aceste zile, în care românii au fost dezbinați de lupta pentru Cotroceni, am ales să fiu alături de fratele meu și de familia sa minunată, dar și în legătură cu alți prieteni și cunoscuți din Diaspora.

Sunt oameni care au plecat de acasă pentru că, în acei ani, România nu le oferea o șansă reală pentru viitor. Sunt mulți, sunt dezamăgiți, sunt supărați, dar vor să pună umărul pentru ca România să meargă înainte. În aceste zile am vorbit cu mulți dintre ei și am vrut să îi înțeleg cum gândesc, bucurându-mă că împărtășesc aceleași valori ca și mine.

Pentru aceste valori și principii am intrat în politică și voi continua să lupt să schimb mentalitățile politice, modul în care funcționează instituțiile statului și să fac mai mult și mai bine pentru cei de acasă și pentru cei care vor să se întoarcă acasă. Ei știu că România s-a schimbat, chiar dacă nu într-un ritm alert, însă e pe un drum bun.

Un lucru vreau să îl spun răspicat: Diaspora nu este o Românie de rezervă, la care să apelezi doar pentru susținere și voturi, ci sunt frații, verișorii, prietenii sau foștii colegi de școală. Sunt oameni care muncesc, contribuie, trăiesc cu inima în țară și visează să se întoarcă acasă, într-o Românie onestă, modernă, respectată și europeană. Indiferent ce opinii politice avem în aceste zile, trebuie să ne amintim că suntem români, iar puterea acestui neam este UNITATEA, nu dezbinarea.

Am tras puternic aer în piept și am votat pentru o Românie care să continue drumul european, care să fie sigură, stabilă economic și să îi ofere șansa nepoțelului meu, care s-a născut în străinătate, să se întoarcă acasă; să alerge pe dealurile din Alba și să bucure de un trai decent în țara părinților, bunicilor și străbunicilor săi. Am votat pentru ca ura să nu mai fie un combustibil politic, iar opiniile diferite dintre noi – de generație, de regiune sau de convingeri politice – să nu ne mai despartă, ci să ne învețe să respectăm opțiunea fiecăruia. Am votat și cu gândul că în următorii ani vom face acel schimb de generații în politică și administrație, un schimb necesar pentru viitorul comunităților locale și al țării.

Vă salut pe toți și vă rog să mergeți la vot, alegând varianta care este mai bună pentru voi și pentru familia voastră. Fără ură și fără frustrare, rațional și nu emoțional. Eu așa am ales, votând pentru o Românie europeană, care stă în picioare și își respectă toți cetățenii, indiferent că sunt în țară sau în afara ei”, a transmis Corneliu Mureșan.

