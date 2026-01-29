FOTO | Copiii descoperă bucuria lecturii la Sebeș: Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a III-a
Copiii descoperă bucuria lecturii la Sebeș: Concursul de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a III-a
Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș organizează în perioada următoare Concursul de lectură pentru clasele I-IV – „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a III-a, din cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, Sebeș, 2026.
Festivalul „Lucian Blaga” constituie un reper cultural de prestigiu, prin care municipiul Sebeș onorează memoria și opera lui Lucian Blaga, poetul luminii și filozoful misterelor, cea mai importantă personalitate născută pe aceste meleaguri.
De la o ediție la alta, festivalul și-a consolidat imaginea și impactul, bucurându-se de prezența și implicarea unor personalități marcante ale vieții academice, culturale și științifice românești.
Concursul de lectură pentru elevii claselor I–IV a fost inițiat ca răspuns la solicitările cadrelor didactice din învățământul primar, cu scopul de a stimula interesul celor mici pentru lectură și a încuraja apropierea de biblioteca publică, unde îi așteaptă colecții de carte atractive și activități cultural-educative adaptate vârstei lor.
Astfel, în perioada 20 ianuarie–20 aprilie 2026, elevii participanți vor putea împrumuta de la Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș volumele cuprinse în bibliografia selectivă pentru concurs.
Înscrierea copiilor la bibliotecă se va face de către părinți, până la data de 27 februarie 2026, fiecare participant având împrumutată, pe fișa de cititor, cel puțin o carte din bibliografia de concurs stabilită.
Concursul local de lectură, devenit tradiție, se desfășoară în strânsă colaborare cu instituțiile de învățământ din zonă, iar participarea lor activă a contribuit la succesul evenimentului.
Invităm cadrele didactice și elevii din clasele I-IV să se implice cu aceeași pasiune și determinare în activități precum lectura cu voce tare, interpretarea textelor și discuțiile pe marginea cărților, dar și în exprimarea creativității personale.
Concursul se va desfășura în luna aprilie 2026, în două etape (pe unitatea de învățământ și locală).
Câștigătorii vor fi apreciați cu diplome, cărți și alte surprize oferite de către organizatori, în cadrul prestigiosului Festival Internațional „Lucian Blaga”, Sebeș, la festivitatea de premiere a Concursului de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”.
De la „Cărăbușul de aramă” al lui Lucian Blaga, la universul plin de imaginație din care fac parte Ion Creangă, Otilia Cazimir, Cezar Petrescu, Mihail Sadoveanu, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Katherine Applegate, Enid Blyton, fiecare text propus în bibliografie deschide copiilor porți către emoție, sensibilitate și bucuria lecturii.
O componentă specială a concursului o reprezintă interpretarea artistică a lecturilor, elevii fiind invitați să își exprime viziunea personală sub forma unei coperți de carte, inspirată din operele citite.
Spațiul expozițional al Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș va găzdui poveștile transpuse pe hârtie de elevii concurenți, fiind un tribut adus operelor lui Lucian Blaga, imaginației și creativității copiilor, oferindu-le acestora o platformă de exprimare și apreciere, dovedind încă o dată că arta și lectura sunt instrumente esențiale în formarea și în dezvoltarea copiilor.
Pentru informații suplimentare, cadrele didactice, părinții și elevii se pot adresa Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș.
