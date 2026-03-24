FOTO | Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, câștigătorul primei ediții a concursului „Le français, mon fort”, la Blaj

Ioana Oprean

acum o oră

Târgul Grădinarului

Francofonia a fost celebrată vineri, 20 martie 2026, la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, care a găzduit prima ediție extinsă a concursului județean „Le français, mon fort”, dedicat promovării limbii franceze și a valorilor culturale francofone în rândul elevilor de liceu.

Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei.

Premiul I a fost câștigat de echipa Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, formată din elevii Maria Dumitrean și Darius-Nicolae Bucea (clasa a XII-a F), coordonați de profesoarele Alina Crișan și Georgeta Bădău.

Gazdele de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj au obținut premiile II și III:

– Premiul II: Aida Dehelean și Andrei Cătăuță (clasa a X-a A);

– Premiul III: Victor Bircea și Nadir Saleh (clasa a X-a A).

Concursul a reunit echipe de la principalele unități de învățământ din municipiul Blaj – Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj și Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – cărora li s-au alăturat echipe de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Colegiul Național „David Prodan” din Cugir și Liceul Teoretic Teiuș.

Juriul a fost alcătuit din personalități ale mediului educațional și universitar, printre care reprezentanți ai Institutul Francez din Cluj-Napoca, cadre didactice universitare de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum și profesori din învățământul preuniversitar din zonă.

La eveniment au participat Laurence Levasseur și Mihaela Popa, directorul și coordonatorul Institutului Francez din Cluj-Napoca, Conf. univ. dr. Simona Jișa și Lect. univ. dr. Iulia Mateiu, ambele de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și Conf. univ. dr. Coralia Telea de la Facultatea de Istorie, Litere și Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității „1 Decembrie 1918”Alba Iulia.

Organizatorii au beneficiat de sprijinul unor parteneri importanți: Primăria Municipiului Blaj, conducerea colegiului gazdă, Asociația de Părinți, precum și sponsori locali precum Florăria Roal, Montana Popa, Big Cip, Restaurantul „La Popa” și Papetăria Dănuț.

Evenimentul s-a remarcat prin nivelul ridicat al prestațiilor, entuziasmul participanților și diversitatea probelor, confirmând interesul crescut al elevilor pentru limba franceză și cultura francofonă.

Organizatorii au transmis felicitări tuturor echipelor participante, elevi și profesori, pentru implicare și pentru modul în care au reprezentat cu succes spiritul francofoniei.

sursa: Radio Blaj

Curier Județean

VIDEO | Rotary Club Alba Iulia, donații pentru Grădinița cu Program Prelungit Pâclișa: O mașină de spălat și un uscător de rufe, oferite de Ziua Mondială a Apei 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

24 martie 2026

De

Rotary Club Alba Iulia, donații pentru Grădinița cu Program Prelungit Pâclișa: O mașină de spălat și un uscător de rufe, oferite de Ziua Mondială a Apei 2026 Rotary Club Alba Iulia a donat o mașină de spălat și un uscător de rufe Grădiniței cu Program Prelungit Pâclișa. La evenimentul desfășurat marți, 24 martie 2026 a […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU în Drașov: Focul a cuprins o anexă gospodărească

Ioana Oprean

Publicat

acum 31 de minute

în

24 martie 2026

De

INCENDIU în Drașov: Focul a cuprins o anexă gospodărească Incendiu s-a proddus în Drașov, comuna Șpring, marți după amiază. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Drașov, comuna Șpring. Incendiul se manifestă la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 15 mp. Pentru gestionarea situației a fost alocată o […]

Citește mai mult

Curier Județean

Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Matematică sau Istorie

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

24 martie 2026

De

Simulare Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au lipsit de la proba la Matematică sau Istorie Elevii de liceu au susținut marți, 24 martie 2026 proba obligatorie a profilului din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației. În funcție de profil, candidații au susținut probe la Matematică sau Istorie. […]

Citește mai mult