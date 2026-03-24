FOTO | Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, câștigătorul primei ediții a concursului „Le français, mon fort”, la Blaj

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, câștigătorul primei ediții a concursului „Le français, mon fort”, la Blaj

Francofonia a fost celebrată vineri, 20 martie 2026, la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, care a găzduit prima ediție extinsă a concursului județean „Le français, mon fort”, dedicat promovării limbii franceze și a valorilor culturale francofone în rândul elevilor de liceu.

Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Francofoniei.

Premiul I a fost câștigat de echipa Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, formată din elevii Maria Dumitrean și Darius-Nicolae Bucea (clasa a XII-a F), coordonați de profesoarele Alina Crișan și Georgeta Bădău.

Gazdele de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj au obținut premiile II și III:

– Premiul II: Aida Dehelean și Andrei Cătăuță (clasa a X-a A);

– Premiul III: Victor Bircea și Nadir Saleh (clasa a X-a A).

Concursul a reunit echipe de la principalele unități de învățământ din municipiul Blaj – Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj și Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – cărora li s-au alăturat echipe de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Colegiul Național „David Prodan” din Cugir și Liceul Teoretic Teiuș.

Juriul a fost alcătuit din personalități ale mediului educațional și universitar, printre care reprezentanți ai Institutul Francez din Cluj-Napoca, cadre didactice universitare de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, precum și profesori din învățământul preuniversitar din zonă.

La eveniment au participat Laurence Levasseur și Mihaela Popa, directorul și coordonatorul Institutului Francez din Cluj-Napoca, Conf. univ. dr. Simona Jișa și Lect. univ. dr. Iulia Mateiu, ambele de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și Conf. univ. dr. Coralia Telea de la Facultatea de Istorie, Litere și Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universității „1 Decembrie 1918”Alba Iulia.

Organizatorii au beneficiat de sprijinul unor parteneri importanți: Primăria Municipiului Blaj, conducerea colegiului gazdă, Asociația de Părinți, precum și sponsori locali precum Florăria Roal, Montana Popa, Big Cip, Restaurantul „La Popa” și Papetăria Dănuț.

Evenimentul s-a remarcat prin nivelul ridicat al prestațiilor, entuziasmul participanților și diversitatea probelor, confirmând interesul crescut al elevilor pentru limba franceză și cultura francofonă.

Organizatorii au transmis felicitări tuturor echipelor participante, elevi și profesori, pentru implicare și pentru modul în care au reprezentat cu succes spiritul francofoniei.

sursa: Radio Blaj

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI