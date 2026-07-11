Accident grav pe DN 1, în Alba: Coliziune între 2 motocicliști și un autoturism în sensul giratoriu de la Sântimbru

Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă după-maa, în jurul orei 17.30, pe DN 1. Doi motocicliști și un autoturism s-au ciocnit în sensul giratoriu de la Sântimbru.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe DN1, în giratoriu din localitatea Sântimbru.

În accident ar fi implicați un autoturism și 2 motocicliști.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și un echipaj Terapie Intensiva Mobilă SMURD.

Foto: arhivă

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