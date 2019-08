FOTO| Cetatea Alba Carolina: Printre peisajele de poveste pomenite în Daily Mail

Cetatea Alba Carolina se află printre peisajele de poveste din România, pomenite de presa străină, Daily Mail. Fotograful Amos Chappel este încântat de peisajele țării noastre, dar mai ales de forma de stea a Cetății noastre.

România poate fi casa lui Dracula, dar țara cu siguranță nu te va umple de spaimă, după cum arată fotografiile făcute cu drona.

Fotografiile au fost făcute de către fotograful Amos Chapple de la Radio Free Europe, din Noua Zeelandă, pe parcursul unei călătorii recente într-o țară situată în sud-estul Europei. Imaginile făcute de acesta arată biserici vechi fortificate, orașe încântătoare și munți accidentați- un adevărat scenariu parcă provenit din povești.

Desigur, cameramanul a făcut o vizită la Castelul Bran din Transilvania – structura medievală din care s-a inspirat Bram Stoker, în momentul în care a creat romanul Dracula – însă acolo nu erau lilieci sau vampiri cu pelerină la vedere.

Făcând o descriere despre cum a călătorit în România, Amos Chappel a declarat: „Am condus o mașină închiriată – este o țară imensă iar drumurile erau adesea dificile, așa că am petrecut foarte mult timp în spatele volanului. Foarte rar am avut timp să stau cazat la un hotel sau să mă opresc undeva să mănânc, deci am dormit pe bancheta din spate a mașinii pe care am închiriat-o și am supraviețuit în benzinării cu popcorn și Red Bull.”

Fotograful a spus că peisajul preferat este o strucutră gigantică din piatră înconjurată de pădure, sitaută în partea de est a Transilvaniei. Acesta a mai declarat că a fost un loc „extraordinar de fotogenic” și „unic” și apusul soarelui a emanat lumina perfectă.

Scrolează în jos, pentru a avea o viziune care te lasă fără aer, asupra Romîniei, mulțumită lui aventurii dronei lui Amos Chapple…

Dacă te îndrepți către granița dintre România și Serbia vei putea fi față în față cu acest bust masiv al ucigătorului de romani, regele Decebal, sculptat ca o față în piatră. A fost făcut la cererea omului de afaceri Iosif Constantin Drăgan, și a durat 10 ani, din 1994 până în 2004, ca cei 12 sculptori să termine lucrarea. Domnul Chapple a spus că la baza statuii se află o înscripție: „Regele Decebal – făcută de Drăgan”. Scuptura are 40,5 metri înălțime și 25 de metri lungime, fiind mai înaltă decât Statuia Libertății a New York-ului și dcât monumentul lui Christos Mântuitorul din Rio de Janeiro.

Amos Chappel s-a aventurat și în satul Rogoz, în zona montană din ordul Transilvaniei, pentru a face poze cu drona la Biserica Sfinților Arhangheli. Fotograful a spus că regiunea „are o tradiție veche de sute de ani de construire a bisericilor de lemn însă două treimi din vechile structuri de lemn au dispărut, cele mai multe fiind arse.”

O imagine a „pietrei singuratice” în județul montan Harghita, aflat în partea estică a Transilvaniei. Se poate vedea și o cabană construită la baza structurii de piatră.

Forma de stea a fortăreței din Alba Iulia în partea central-vestică a României. Cetatea, proiectată de arhitectul italian Giovanni Morando Visconti, a fost construită între 1716 și 1735, sub monarhia austro-ungară.

Biserica fortificată cu pereți groși din satul Harman este una dintre cele 25 de situri din Patrimoniul Mondial UNESCO în România. Structura originală datează de dinaintea secolului al 13-lea.

Împodobit de vârfurile Munților Carpați din partea de sud și casa unei arhitecturi mixte, gotică, barocă și renascentistă, Brașovul este unul dintre cele mai vizitate locuri din România. Orașul este casa unor cele mai înguste străzi din Europa. Strada Sforii este lată de 1, 11 metri și a fost folosită inițial ca rută de acces pentru pompieri.

Orașul rotund Charlottenburg datează din secolul 18 și a fost construit de către coloniștii germani la sfârșitul anilor 1700. Un manager al unui website dedicat orașului i-a spus lui Chapple că orașul rotund este neobișnuit deoarece toate din regiune au fost proiectate de stilul baroc al Imperiului Habsburgic, când „tot ce era posibil era plănuit, în principal în figuri dreptunghice și pătrate”.

sursa: dailymail.co.uk