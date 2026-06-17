Curier Județean

FOTO | Cățelul dansator Heart din Alba a impresionat copiii de la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos, în cadrul activității „Educația face diferența”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

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Cățelul dansator Heart din Alba a impresionat copiii de la Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos, în cadrul activității „Educația face diferența”

La Grădinița cu Program Prelungit Vințu de Jos s-a desfășurat activitatea educativă „Educația face diferența”, organizată de profesor pentru educație timpurie Mihaela Maria Rotaru, în parteneriat cu doamna Camelia Tuhuț, dresor canin, promotor al educației și al respectului față de toate ființele. 

Invitatul special și, totodată, vedeta zilei a fost minunatul cățel Heart, care i-a impresionat pe toți cei prezenți prin inteligență, ascultare și comportament exemplar. Prin demonstrațiile realizate, Heart a oferit copiilor o adevărată lecție despre cooperare, încredere și relația specială dintre om și animal. 

La activitate au participat preșcolarii grădiniței, precum și elevi din clasele I–VIII, alături de cadrele didactice: Ioana Tălnar, Nicolae Ionașcu, Andreea Coltor, Silvia Stroia, Camelia Matei, Simona Olar, Dalia Budiu și Mihaela Riedel Iboi. 

Pe parcursul întâlnirii, copiii au adresat numeroase întrebări, cea mai frecventă fiind: 

„De ce Heart poate face toate aceste lucruri, iar cățelul meu nu?” 

Răspunsul oferit de doamna Camelia Tuhuț a fost unul simplu, clar și extrem de valoros: totul ține de educație, disciplină și consecvență. 

Discuția a continuat cu o întrebare esențială: 

„Ce este disciplina?” 

Copiii au aflat că disciplina nu înseamnă pedeapsă, ci reguli și limite clare, stabilite cu blândețe și respect, exact așa cum se întâmplă și în viața lor de zi cu zi. Atât oamenii, cât și animalele au nevoie de îndrumare, răbdare și consecvență pentru a învăța să conviețuiască armonios într-o comunitate. 

Activitatea a transmis un mesaj important: educația reprezintă cheia unei conviețuiri bazate pe respect, responsabilitate și empatie, indiferent dacă vorbim despre relațiile dintre oameni sau despre relația dintre oameni și animale. 

Prin astfel de experiențe educative, copiii învață că fiecare ființă merită grijă, respect și înțelegere, iar educația este cea care face, într-adevăr, diferența, se arată într-un comunicat de presă transmis de G.P.P. Vințu de Jos.

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