FOTO | Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante de chitară. ,,Nu doar cântă, ea spune povești prin sunete”

Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante de chitară. ,,Nu doar cântă, ea spune povești prin sunete”

Cataleya Crișan, din Aiud, are doar 10 ani jumătate și este elevă a Școlii Gimnaziale ,,Axente Sever”, iar la vârsta ei, fetița reușește să facă Aiudul mândru prin talentul și pasiunea ei pentru chitară.

În luna ianuarie, Cataleya a obținut 3 premii I la diferite concursuri importante:

– la Internațional Art Competition a impresionat juriul și a obținut locul I

-la concursul ,,Credința văzută prin ochii lui Mihai Eminescu”, ediția a V-a, Târgu Mureș, a obținut 99 de puncte și locul I

-la Do Christmas Art Oradea a reușit nu doar sa câștige locul I ci și un premiu Special din partea juriului

În spatele acestor rezultate stau ore de muncă, emoție și dedicare, sub îndrumarea profesorului ei Tudor Dragoș din Alba Iulia, care o susține la fiecare pas.

Cataleya nu cântă doar la chitară, ea spune povești prin sunete, iar fiecare acord duce mai departe numele orașului ei – AIUD – și totodată ea ne arată că sunt tineri talentați ai orașului care merită să fie cunoscuți și apreciați!

