Curier Județean

FOTO | Câștigătorii de la Festivalul național ,,Voices” 2026: Cine a primit trofeul. Locul II, ocupat de un tânăr din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Câștigătorii de la Festivalul național ,,Voices” 2026: Cine a primit trofeul. Locul II, ocupat de un tânăr din Alba Iulia 

Festivalul național concurs de muzică pop pentru tineri și studenți ,,VOICES”, ediția a XIV-a, a avut loc în perioada 27-28 mai 2026 la Alba Iulia.

Proconsul, Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman au susținut recitaluri extraordinare la Casa de Cultură a Studenților, în cele 2 zile ale evenimentului.

Cine sunt câștigătorii ,,Voices” 2026 Alba Iulia:

Premiile festivalului:

  • Trofeu – Delia-Maria Stana – Casa de Cultura a Studentilor Sibiu

Secțiunea Case de Cultură Studențești 

  • Premiul I – Maria-Alexandra Damian – CCS Sibiu
  • Premiul II – Paul – Șerban Berghean – CCS Alba Iulia
  • Premiul III – Elena-Andrea Vlad – Casa de Cultură a Studenților din București

Secțiunea Talentele Albei

  • Premiul I – Daria-Georgiana Birăesc – Alba Iulia
  • Premiul II – Claudia-Georgiana Zbutea – Ampoița
  • Premiul III – Maria-Iris Lasc – Zlatna

FOTO: Silviu Ciontea

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

29 mai 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 08.06-14.06.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 BLAJ, Strada ALEEA VIITORULUI partial 10/06/2026 08:00 – 10/06/2026 16:00 2 BLAJ, Strada DR.VASILE SUCIU partial 10/06/2026 08:00 – […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

29 mai 2026

De

Județul Alba, pe podium în premieră la Maratonul pentru Educație Antreprenorială: Locul II la nivel național pentru echipa Cyber Guard, de la Colegiul H.C.C Alba Iulia marchează un moment istoric în cadrul Maratonului pentru Educație Antreprenorială, odată cu obținerea Locului II la nivel național, dintr-un total de 33 de echipe participante, de către echipa CYBER […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Recomandările autorităților din Alba pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Ce trebuie să știe cetățenii

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

29 mai 2026

De

Recomandările autorităților din Alba pentru minivacanța de Rusalii și Ziua Copilului 2026: Ce trebuie să știe cetățenii Cu ocazia minivacanței de Rusalii și Ziua Copilului, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Jandarmeria Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba, au emis un set de recomandări pentru cetățeni, astfel încât să își petreacă […]

Citește mai mult