Curier Județean

FOTO | Carla Geantă, elevă a școlii din Galda de Jos, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026: S-a clasat pe primul loc la etapa județeană

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Carla Geantă, elevă a școlii din Galda de Jos, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026: S-a clasat pe primul loc la etapa județeană

Carla Geantă, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos, a obținut o performanță de excepție la Olimpiada Județeană de Limba Franceză, etapa județeană, regim de studiu intensiv, cu un punctaj de 99 de puncte.

Acest punctaj i-a adus calificarea la etapa națională.

Carla Geantă este pasionată de studiul limbilor străine, în special al limbii franceze.

Munca și seriozitatea i -au adus elevei noastre un binemeritat loc I și calificarea la etapa națională.
Suntem mandrii de reușita obținută de Carla, o felicităm, de asemenea o felicităm și pe doamna profesoară Mirela Perța, care a avut o contribuție importantă la obținerea acestui frumos rezultat.

Mult succes, Carla, la etapa națională”, au transmis reprezentanții unității școlare din Galda de Jos.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în 2025. Câte fapte au fost constatate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

în

12 martie 2026

De

VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în 2025. Câte fapte au fost constatate Astăzi, 12 martie 2026, polițiștii Serviciului de Ordine Publică și cei ai Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalității au organizat, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului […]

Citește mai mult

Curier Județean

13 martie 2026 | Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 58 de minute

în

12 martie 2026

De

Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului, vineri, 13 martie 2026, echipa Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud invită persoanele interesate să își evalueze riscul de tulburări respiratorii în somn. În cadrul spitalului, în zona de triaj, doritorii pot completa două chestionare simple de screening: […]

Citește mai mult

Curier Județean

13-14 martie 2026 | Simpozion național de martirologie în Alba: „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

12 martie 2026

De

Simpozion național de martirologie în Alba: „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă” Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Alba Iuliei, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează, în perioada 13-14 martie 2025, a douăsprezecea ediție a Simpozionului […]

Citește mai mult