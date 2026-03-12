FOTO | Carla Geantă, elevă a școlii din Galda de Jos, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026: S-a clasat pe primul loc la etapa județeană
Carla Geantă, elevă a școlii din Galda de Jos, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026: S-a clasat pe primul loc la etapa județeană
Carla Geantă, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos, a obținut o performanță de excepție la Olimpiada Județeană de Limba Franceză, etapa județeană, regim de studiu intensiv, cu un punctaj de 99 de puncte.
Acest punctaj i-a adus calificarea la etapa națională.
Carla Geantă este pasionată de studiul limbilor străine, în special al limbii franceze.
Munca și seriozitatea i -au adus elevei noastre un binemeritat loc I și calificarea la etapa națională.
Suntem mandrii de reușita obținută de Carla, o felicităm, de asemenea o felicităm și pe doamna profesoară Mirela Perța, care a avut o contribuție importantă la obținerea acestui frumos rezultat.
Mult succes, Carla, la etapa națională”, au transmis reprezentanții unității școlare din Galda de Jos.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în 2025. Câte fapte au fost constatate
VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în 2025. Câte fapte au fost constatate Astăzi, 12 martie 2026, polițiștii Serviciului de Ordine Publică și cei ai Compartimentului Analiza şi Prevenirea Criminalității au organizat, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului […]
13 martie 2026 | Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului, vineri, 13 martie 2026, echipa Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud invită persoanele interesate să își evalueze riscul de tulburări respiratorii în somn. În cadrul spitalului, în zona de triaj, doritorii pot completa două chestionare simple de screening: […]
13-14 martie 2026 | Simpozion național de martirologie în Alba: „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă”. PROGRAMUL
Simpozion național de martirologie în Alba: „Eroinele: portrete feminine în universul carceral și rezistența anticomunistă” Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în colaborare cu Arhiepiscopia Alba Iuliei, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează, în perioada 13-14 martie 2025, a douăsprezecea ediție a Simpozionului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic
Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a...
Rabla 2026 | Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate” Ministrul...
Știrea Zilei
VIDEO | Patru tineri REȚINUȚI de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără permis
Patru tineri reținuți de oamenii legii din Alba pentru trafic de droguri, efectuarea de operațiuni cu psihoactive și conducere fără...
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat și ridicat un hotel în Alba Iulia și a cântat cu trupa Mass Media
DOLIU în muzica românească: Mugurel Vrabete, basistul Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. A proiectat...
Curier Județean
VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în 2025. Câte fapte au fost constatate
VIDEO | Întâlnire de lucru la DGASPC Alba pentru prevenirea violenței domestice: 275 de ordine de protecție provizorii, emise în...
13 martie 2026 | Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului, vineri,...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...