FOTO | Carla Geantă, elevă a școlii din Galda de Jos, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026: S-a clasat pe primul loc la etapa județeană

Carla Geantă, elevă a școlii din Galda de Jos, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026: S-a clasat pe primul loc la etapa județeană

Carla Geantă, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos, a obținut o performanță de excepție la Olimpiada Județeană de Limba Franceză, etapa județeană, regim de studiu intensiv, cu un punctaj de 99 de puncte.

Acest punctaj i-a adus calificarea la etapa națională.

Carla Geantă este pasionată de studiul limbilor străine, în special al limbii franceze.

Munca și seriozitatea i -au adus elevei noastre un binemeritat loc I și calificarea la etapa națională.

Suntem mandrii de reușita obținută de Carla, o felicităm, de asemenea o felicităm și pe doamna profesoară Mirela Perța, care a avut o contribuție importantă la obținerea acestui frumos rezultat.

Mult succes, Carla, la etapa națională”, au transmis reprezentanții unității școlare din Galda de Jos.

