FOTO | Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”
Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”
Doi elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia au obținut rezultate excepționale la matematică.
Elevul Bogdan Socaciu a obținut Premiul I și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Matematică, precum și Premiul al II-lea la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora”, competiție la care au participat elevi din județele: Alba, Mureș, Sibiu și Cluj, remarcându-se prin rezultate foarte bune și confirmând nivelul ridicat al pregătirii sale.
La același concurs, colega sa de clasă, Maria Miron, a obținut mențiune, demonstrând, la rândul său, seriozitate și pasiune pentru matematică.
Elevii au fost pregătiți și îndrumați de doamna profesor Pușcaș Mihaela, care le-a susținut parcursul spre performanță.
„Felicitări tuturor!”, au transmis reprezentanții Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia.
FOTO | Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”
Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza...
