FOTO | Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”

Ioana Oprean

acum 22 de minute

Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”

Doi elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia au obținut rezultate excepționale la matematică.

Elevul Bogdan Socaciu a obținut Premiul I și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Matematică, precum și Premiul al II-lea la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora”, competiție la care au participat elevi din județele: Alba, Mureș, Sibiu și Cluj, remarcându-se prin rezultate foarte bune și confirmând nivelul ridicat al pregătirii sale.

La același concurs, colega sa de clasă, Maria Miron, a obținut mențiune, demonstrând, la rândul său, seriozitate și pasiune pentru matematică.

Elevii au fost pregătiți și îndrumați de doamna profesor Pușcaș Mihaela, care le-a susținut parcursul spre performanță.

„Felicitări tuturor!”, au transmis reprezentanții Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia.

FOTO | Luca Perța, în clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performer la istorie pentru al doilea an consecutiv: Calificare la etapa națională a Olimpiadei

Bogdan Ilea

acum 2 ore

18 martie 2026

Luca Perța, în clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, performer la istorie pentru al doilea an consecutiv Elevul fruntaș Luca Perța, din clasa a X-a la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, s-a calificat pentru al doilea an la rând la etapa națională a Olimpiadei de Istorie, după ce […]

VIDEO | SCANDAL la Ponor: Bărbat de 43 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 69 de ani. De la ce a plecat totul

Ioana Oprean

acum 3 ore

18 martie 2026

SCANDAL la Ponor: Bărbat de 43 de ani, REȚINUT de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 69 de ani. De la ce a plecat totul Un bărbat de 43 de ani, din Ponor, a fost reținut de polițiști după ce a bătut un vârstnic de 69 de ani. Scandalul a pornit de la […]

VIDEO | Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare”

Bogdan Ilea

acum 3 ore

18 martie 2026

Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare” Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a anunțat că Instituția Prefectului va avea un număr maxim de 36 de angajați, în urma măsurilor de restructurare, menționând totuși că: […]

