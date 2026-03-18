FOTO | Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”

Bogdan Socaciu și Maria Miron, elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia, rezultate excepționale la matematică: Calificare la faza națională a Olimpiadei și prestații remarcabile la concursul „Pitagora”

Doi elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia au obținut rezultate excepționale la matematică.

Elevul Bogdan Socaciu a obținut Premiul I și calificare la etapa națională a Olimpiadei de Matematică, precum și Premiul al II-lea la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora”, competiție la care au participat elevi din județele: Alba, Mureș, Sibiu și Cluj, remarcându-se prin rezultate foarte bune și confirmând nivelul ridicat al pregătirii sale.

La același concurs, colega sa de clasă, Maria Miron, a obținut mențiune, demonstrând, la rândul său, seriozitate și pasiune pentru matematică.

Elevii au fost pregătiți și îndrumați de doamna profesor Pușcaș Mihaela, care le-a susținut parcursul spre performanță.

„Felicitări tuturor!”, au transmis reprezentanții Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia.

