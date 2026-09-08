Foto | Autostrada A1 Sebeș-Deva, transformată în pistă de curse de șoferii vitezomani: Amenzi de aproape 88.000 de lei și 17 permise reținute

Autostrada A1 Sebeș-Deva, transformată în pistă de curse de șoferii vitezomani: Amenzi de aproape 88.000 de lei și 17 permise reținute

Oamenii legii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 87.513 lei și au reținut 17 permise de conducere, într-o acțiune desfășurată la finalul săptămânii trecute pe A1 Râmnicu Vâlcea – Deva.

Potrivit IPJ Alba, la sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele rutiere, cu accent pe combaterea vitezei excesive.

În urma controalelor efectuate, polițiștii au aplicat 113 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 87.513 lei. Dintre acestea, 71 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

Totodată, polițiștii au reținut 17 permise de conducere, toate pentru depășirea limitelor legale de viteză.

În continuarea activităților pentru creșterea siguranței rutiere, în perioada următoare, polițiștii își vor orienta cu prioritate controalele și spre identificarea conducătorilor auto care adoptă comportamente de natură să le distragă atenția de la conducere, concomitent cu menținerea verificărilor privind respectarea regimului legal de viteză.

Astfel, în cursul zilei de ieri, doi conducători auto au fost depistați în timp ce foloseau telefonul mobil fără utilizarea unui dispozitiv de tip „mâini libere”, concomitent cu săvârșirea altor abateri la regimul rutier, față de aceștia fiind dispuse măsurile legale corespunzătoare.

Utilizarea telefonului mobil și orice alte preocupări de natură să distragă atenția în timpul conducerii reduc capacitatea de reacție și cresc semnificativ riscul producerii unui accident, cu atât mai mult în condițiile vitezelor specifice circulației pe autostradă.

Polițiștii rutieri vor continua să acționeze pentru siguranța tuturor participanților la trafic și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să își concentreze întreaga atenție asupra conducerii și să evite orice activitate care le-ar putea distrage atenția de la drum.

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