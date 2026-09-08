Foto | Lucrări de modernizare la Stația de Tratare a Apei Mihoiești: Ce activități sunt programate miercuri, 9 septembrie 2026
Lucrări de modernizare la Stația de Tratare a Apei Mihoiești: Ce activități sunt programate miercuri, 9 septembrie 2026
Sucursala Apuseni a SC APA CTTA SA Alba continuă lucrările de modernizare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești. Miercuri, 9 septembrie 2026, între orele 09.00 și 17.00, este programat un volum important de activități în cadrul proiectului de reabilitare, investiție care va permite creșterea eficienței stației și îmbunătățirea siguranței în furnizarea apei potabile.
„SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Apuseni execută lucrări de modernizare a Stației de Tratare a Apei Mihoiești, un volum important de activități fiind programate să se desfășoare miercuri, 9 septembrie 2026, între orele 09.00 – 17.00.
Lucrările sunt executate în cadrul contractului „Stații de epurare apă uzată Abrud, Baia de Arieș și reabilitare Stații de tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești”, în valoare totală de 46.147.454,02 lei (fără TVA), proiect cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020 și din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).
Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Mihoiești va avea în funcțiune două linii de tratare independente, fiecare fiind echipată cu propriile instrumente de măsură și reglaj debit, pentru a evita încărcările diferențiate între linii.
Noua stație de tratare a apei reabilitată va avea două linii de tratare independente, echipate cu propriile instrumente de măsură și reglaj debit, pentru a evita încărcările diferențiate între linii, capacitatea de potabilizare fiind de circa 6.000 mc/zi, în condițiile unei funcționări normale, respectiv de aproximativ 4.200 mc/zi, dacă una dintre liniile de tratare se află în revizie tehnică.
În urma modernizării, sunt vizate: îmbunătățirea calității apei; asigurarea debitelor de apă necesare populației și industriei din zonă la o calitate și o siguranță de exploatare corespunzătoare; creșterea capacității echipamentelor stațiilor, scăderea consumului de energie, reducerea riscului unei poluări semnificative ce ar putea apărea din cauza unei eventuale defecțiuni și, nu în ultimul rând, eficientizarea stației de tratare a apei”, se arată într-un comunicat de presă.
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