FOTO | Autostrada A 1 Sibiu–Pitești prinde viață: A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se va putea circula pe acest lot

Autostrada A 1 Sibiu–Pitești prinde viață: A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se va putea circula pe acest lot

Autostrada A1 Sibiu-Pitești prinde viață. A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș aferent Secțiunii 4 Tîgveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Din august 2026 există posibilitatea să se circule pe acest lot.

Pentru finalizarea turnării betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș a fost folosit un complex de trei utilaje aduse special din Germania.

„Vă reamintesc faptul că am început această procedură acum două săptămâni cu primul fir de tunel, tunelul Alina, iar in această săptămâna a început și a fost finalizat astăzi la prânz (sâmbătă – n.r.), cel de al doilea fir de tunel, tunelul Daniela. Sistemul rutier a fost realizat prin turnare continuă, folosind cele trei utilaje speciale, care au executat succesiv operațiunile necesare”, spune Scrioșteanu, potrivit Mediafax.

Primul utilaj a efectuat următoarele operațiuni: așternere strat de 18 cm de beton, vibrează pentru a asigura un strat optim, nivelează la cota stabilită, armează stratul de beton pe zona rosturilor de lucru.

Al doilea utilaj: așterne un strat de 7 cm de beton, vibrează stratul așternut, nivelează la cota finală ( cota la care se va circula în tunel).

Al treilea utilaj: platforma care permite realizarea striațiilor care sa asigure o suprafață aderentă, pulverizează la suprafața betonului turnat o soluție care are rol de impermeabilizare și care nu permite o evaporare rapidă a apei din betonul turnat.

Complexul de utilaje a asigurat turnarea a aproximativ 700 de mc de beton în fiecare zi.

Lucrările care se vor desfășura în continuare la cele fire de tunel constau în realizarea instalațiilor, finisaje și conectarea lor la corpul principal al autostrăzii.

La construcția celor două fire ale tunelului se lucrează concomitent, 24 din 24 ore, 7 din 7 zile.

„Antreprenorul are mobilizate în șantier, pe tot lotul, peste 550 persoane și 200 utilaje și echipamente de construcții. Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023, iar progresul fizic al acestora se află în avans față de grafic și de termenul de finalizare (2027), antreprenorul având o mobilizare foarte bună și posibilitatea de a circula pe acest lot chiar de anul viitor (luna august)”, mai spune Scrioșteanu.

