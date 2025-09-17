FOTO | Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Crăciunelul de Jos. Investiție de aproape 12 milioane lei

Au fost finalizate lucrările de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Crăciunelul de Jos, printr-o investiție de aproape 12 milioane lei

Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Alba, a finalizat lucrarea de investiții ”Îmbunătățire nivel tensiune și modernizare LEA JT în comuna Crăciunelul de Jos, județul Alba”.

Lucrările efectuate, în valoare de 11,8 milioane de lei, au vizat modernizarea rețelelor electrice de medie și joasă tensiune, prin:

• Realizarea unor linii electrice noi subterane de 20kV pe o lungime de 11052m;

• Montarea a 7 posturi de transformare 20/0,4 kV proiectate în anvelopă de beton;

• Montarea a 7 cutii de distribuție pentru iluminat, adiacente posturilor de transformare;

• Realizare prize de pământ;

• Înlocuirea conductoarelor clasice aeriene de 0,4 kV cu cablu torsadat pe o lungime de aproximativ 13,8 km;

• Montarea a 775 blocuri de măsură și protecție monofazate, respectiv 77 blocuri de măsură și protecție trifazate.

Prin execuția acestei lucrări, realizată din surse proprii, s-a urmărit creșterea calității serviciului de distribuție prin reducerea numărului și duratei întreruperilor și asigurarea continuitățiii în alimentarea cu energie electrică.

Investiția reprezintă un angajament ferm al companiei pentru îmbunătățirea calității serviciilor de distribuție și asigurarea unui sistem energetic sigur, eficient și sustenabil.

