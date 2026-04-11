FOTO | Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă și literatură maghiară

Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă și literatură maghiară

În perioada 7-10 aprilie 2026 a avut loc la Cluj-Napoca etapa națională a concursului de limbă și literatură maghiară „Mikes Kelemen”.

Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud a fost reprezentat de 7 elevi: Beatrisz Vass (clasa a V-a), Viktória Farkas (clasa a VI-a), Kriszta Botár (clasa a VIII-a), Vivien Varga (clasa a IX-a), Antónia Balázs (clasa a X-a), Áron Varga (clasa a XI-a) și Zselyke Máté (clasa a XII-a).

Elevii au fost însoțiți la concurs de profesoara Erzsébet Miklós.

Profesorul Egon Nagy a făcut parte din comisia de jurizare.

„Îi felicităm cu drag pe elevul nostru Áron Varga și pe profesoara sa Brigitta Fodor, deoarece, ca rezultat al muncii persevererente, au obținut premiul III la nivel național.

Felicitări tuturor participanții, elevii noștri pasionați de literatură și profesorii lor: Brigitta Fodor, Katalin Fodor și Egon Nagy”, au transmis reprezentanții colegiului aiudean.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI