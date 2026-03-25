FOTO | Aproape 50 de autovehicule abandonate pe domeniul public identificate în mai puțin de 3 luni de Poliția Locală Alba Iulia

Aproape 50 de autovehicule abandonate pe domeniul public identificate în mai puțin de 3 luni de Poliția Locală Alba Iulia

Poliția Locală a municipiului Alba Iulia desfășoară zilnic verificări în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate. Aceste verificări au ca scop îmbunătățirea aspectului urban, menținerea unui oraș curat, eliberarea parcărilor publice și creșterea siguranței rutiere.

În urma verificărilor efectuate în acest an, au fost identificate 47 de autovehicule abandonate, fiind întocmite procese-verbale de constatare și aplicate somații pe caroseriile autovehiculelor, solicitându-se ridicarea acestora de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al municipiului nostru.

Potrivit cadrului legal în vigoare, autovehiculele identificate ca fiind abandonate sunt supuse procedurii de somare a proprietarilor, iar în cazul neconformării în termenul legal, acestea pot fi ridicate și trecute în proprietatea U.A.T. Alba Iulia, în condițiile legii.

„Poliția Locală reamintește că abandonarea autovehiculelor pe domeniul public este interzisă și poate atrage măsuri administrative conform legislației aplicabile.

Vă rugăm să sprijiniți aceste demersuri și să semnalați astfel de situații la Dispeceratul Poliției Locale, telefon nr. 0258 819 096”, se arată într-o comunicare publică de miercuri, 25 martie 2026 a Primăriei Alba Iulia.

foto: Municipiul Alba Iulia / Facebook

