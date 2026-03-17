FOTO | Andrei Rachieriu, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026
Rezultat de excepție la Olimpiada de Limba Engleză – faza județeană pentru un elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.
„Suntem mândri să anunțăm performanța elevului nostru, Andrei Rachieriu, din clasa a VIII-a, care a obținut LOCUL I la faza județeană a Olimpiadei de Limba Engleză și s-a calificat la etapa națională!
Felicitări, Andrei, pentru munca, ambiția și rezultatul excepțional!
Mulțumiri doamnei profesor coordonator Lorena Drăgușin pentru îndrumare!
Îți dorim mult succes la faza națională! Suntem alături de tine!”, au transmis marți, 17 martie 2026 reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.
foto: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia / Facebook
