Curier Județean

FOTO | Amenzi de peste 4.000 de lei aplicate de polițiștii din Galda de Jos: Peste 100 de persoane verificate în cadrul unei acțiuni pentru menținerea ordinii publice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

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Amenzi de peste 4.000 de lei aplicate de polițiștii din Galda de Jos: Peste 100 de persoane verificate în cadrul unei acțiuni pentru menținerea ordinii publice

Polițiștii din Alba au aplicat amenzi în valoare totală de 4.252 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate pe 25 iunie 2026, în zona Galda de Jos. În cadrul verificărilor au fost constatate 24 de abateri contravenționale, majoritatea la regimul rutier.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iunie 2026, în intervalul orar 07.00 – 10.00, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos, sprijiniți de polițiștii Biroului Rutier Alba și de cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au desfășurat o acțiune, pe raza de competență, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 124 de verificări de persoane și 29 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 24 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 4.252 de lei.

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