FOTO | Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor

Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor
Poliția Municipiului Sebeș a organizat la data de 30/31 august 2025, în intervalul orar 23.00-02.00, o acțiune cu efective mărite, pe raza orașului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 64 de verificări de persoane, au fost verificate 25 de autovehicule și au fost constatate 18 abateri de natură contravențională, dintre care 3 la Legea 61/1991, 14 la normele legale privind circulația pe drumurile publice și una la alte acte normative, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 1.605 lei.
De asemenea, a fost constatată o infracțiune la regimul rutier.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.
