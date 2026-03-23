FOTO | AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse

Comisarii Gărzii de Mediu au verificat depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 jude’e, fiind aplicate mai multe sancţiuni.

În perioada 9-13 martie 2026, Garda Națională de Mediu – Comisariatul General a desfășurat acțiuni de inspecție și control la operatori economici care desfășoară activități de depozitare, încărcare și descărcare a benzinei și motorinei în județele Bacău, Alba și Prahova.

Obiectivul controalelor a fost verificarea respectării legislației privind protecția mediului, în special a prevederilor referitoare la limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV).

Principalele neconformități constatate:

▪️ Instalații de recuperare a vaporilor (VRU) nefuncționale

– lipsa funcționării compresorului sau a unor componente esențiale

– risc de emisii necontrolate de vapori în timpul operațiunilor de încărcare/descărcare

▪️ Lipsa monitorizării emisiilor de COV

– neprezentarea documentelor privind concentrațiile medii orare ale vaporilor evacuați

– nerespectarea obligației de măsurare conform cerințelor legale

▪️ Echipamente de măsurare neconforme

– utilizarea unor dispozitive care nu pot determina concentrațiile la nivelul impus de legislație

– suspiciuni privind validitatea datelor raportate

▪️ Nerespectarea cerințelor tehnice privind exploatarea instalațiilor

– neasigurarea etanșeității și funcționării corespunzătoare a sistemelor de control al emisiilor

Sancțiuni aplicate:

*Amenzi contravenționale în valoare totală de 200.000 lei

*Suspendarea activității pentru o instalație până la remedierea deficiențelor (punerea în funcțiune a VRU)

Măsuri dispuse:

▪️ Punerea în funcțiune și menținerea echipamentelor de reducere a emisiilor

▪️ Monitorizarea corectă și periodică a emisiilor de COV

▪️ Utilizarea echipamentelor conforme pentru măsurători

▪️ Prevenirea riscurilor de incendiu și explozie

▪️ Respectarea legislației privind accidentele majore (SEVESO)

▪️ Prevenirea poluării aerului, apei și solului

Aspect de interes major identificat:

A fost evidențiată o problemă care poate avea caracter general la nivelul depozitelor de carburanți: măsurarea necorespunzătoare a emisiilor prin instalațiile de recuperare a vaporilor (VRU)

– lipsa măsurătorilor pe durata minimă legală

– utilizarea unor echipamente neadecvate

– posibile neconcordanțe între datele raportate și realitatea din teren

Concluzie:

Activitățile de depozitare și manipulare a produselor petroliere prezintă riscuri ridicate pentru mediu și siguranța populației.

Controalele au evidențiat necesitatea:

*respectării stricte a legislației

*funcționării corecte a instalațiilor de control al emisiilor

*monitorizării reale și continue a poluanților

Garda Națională de Mediu va continua acțiunile de verificare pentru reducerea impactului asupra mediului și creșterea siguranței în exploatarea acestor instalații, se precizează într-o comunicare publică.

foto: Garda Națională de Mediu

