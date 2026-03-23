FOTO | AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse

Ioana Oprean

AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse

Comisarii Gărzii de Mediu au verificat depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 jude’e, fiind aplicate mai multe sancţiuni.

În perioada 9-13 martie 2026, Garda Națională de Mediu – Comisariatul General a desfășurat acțiuni de inspecție și control la operatori economici care desfășoară activități de depozitare, încărcare și descărcare a benzinei și motorinei în județele Bacău, Alba și Prahova.

Obiectivul controalelor a fost verificarea respectării legislației privind protecția mediului, în special a prevederilor referitoare la limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV).

Principalele neconformități constatate:

▪️ Instalații de recuperare a vaporilor (VRU) nefuncționale

– lipsa funcționării compresorului sau a unor componente esențiale

– risc de emisii necontrolate de vapori în timpul operațiunilor de încărcare/descărcare

▪️ Lipsa monitorizării emisiilor de COV

– neprezentarea documentelor privind concentrațiile medii orare ale vaporilor evacuați

– nerespectarea obligației de măsurare conform cerințelor legale

▪️ Echipamente de măsurare neconforme

– utilizarea unor dispozitive care nu pot determina concentrațiile la nivelul impus de legislație

– suspiciuni privind validitatea datelor raportate

▪️ Nerespectarea cerințelor tehnice privind exploatarea instalațiilor

– neasigurarea etanșeității și funcționării corespunzătoare a sistemelor de control al emisiilor

Sancțiuni aplicate:

*Amenzi contravenționale în valoare totală de 200.000 lei

*Suspendarea activității pentru o instalație până la remedierea deficiențelor (punerea în funcțiune a VRU)

Măsuri dispuse:

▪️ Punerea în funcțiune și menținerea echipamentelor de reducere a emisiilor

▪️ Monitorizarea corectă și periodică a emisiilor de COV

▪️ Utilizarea echipamentelor conforme pentru măsurători

▪️ Prevenirea riscurilor de incendiu și explozie

▪️ Respectarea legislației privind accidentele majore (SEVESO)

▪️ Prevenirea poluării aerului, apei și solului

Aspect de interes major identificat:

A fost evidențiată o problemă care poate avea caracter general la nivelul depozitelor de carburanți: măsurarea necorespunzătoare a emisiilor prin instalațiile de recuperare a vaporilor (VRU)

– lipsa măsurătorilor pe durata minimă legală

– utilizarea unor echipamente neadecvate

– posibile neconcordanțe între datele raportate și realitatea din teren

Concluzie:

Activitățile de depozitare și manipulare a produselor petroliere prezintă riscuri ridicate pentru mediu și siguranța populației.

Controalele au evidențiat necesitatea:

*respectării stricte a legislației

*funcționării corecte a instalațiilor de control al emisiilor

*monitorizării reale și continue a poluanților

Garda Națională de Mediu va continua acțiunile de verificare pentru reducerea impactului asupra mediului și creșterea siguranței în exploatarea acestor instalații, se precizează într-o comunicare publică.

foto: Garda Națională de Mediu

Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe 2 săptămâni

Cum va fi VREMEA în Transilvania și în celelalte regiuni de Florii 2026: Se vor opri ploile? Prognoza meteo pe 2 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat luni, 23 martie 2026 o prognoză meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni. *BANAT Între 23 și 26 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, […]

Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca România să trimită militar în Strâmtoarea Ormuz: ,,Putem participa cu ofiţeri de stat major"

Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca România să trimită militar în Strâmtoarea Ormuz: ,,Putem participa cu ofiţeri de stat major" Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat luni, după aderarea României la o coaliție formată din alte cinci state europene și Japonia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, că țara noastră poate contribui în zonă cu ofițeri de stat […]

Ministrul Energiei: „Măsurile preconizate de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți vor tempera creșterea"

Ministrul Energiei: „Măsurile preconizate de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți vor tempera creșterea" Măsurile pregătite de Guvern pentru limitarea prețurilor la carburanți nu vor putea compensa integral efectele perturbărilor de pe piața mondială generate de conflictul din Orientul Mijlociu, însă vor avea un impact care va tempera creșterea prețurilor, a declarat, luni, 23 martie […]

