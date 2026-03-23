FOTO | AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse

AMENZI de 200.000 de lei date de Garda de Mediu după verificări la depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 județe: Măsurile dispuse
Comisarii Gărzii de Mediu au verificat depozite şi terminale de produse petroliere din Alba şi alte 2 jude’e, fiind aplicate mai multe sancţiuni.
În perioada 9-13 martie 2026, Garda Națională de Mediu – Comisariatul General a desfășurat acțiuni de inspecție și control la operatori economici care desfășoară activități de depozitare, încărcare și descărcare a benzinei și motorinei în județele Bacău, Alba și Prahova.
Obiectivul controalelor a fost verificarea respectării legislației privind protecția mediului, în special a prevederilor referitoare la limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV).
Principalele neconformități constatate:
▪️ Instalații de recuperare a vaporilor (VRU) nefuncționale
– lipsa funcționării compresorului sau a unor componente esențiale
– risc de emisii necontrolate de vapori în timpul operațiunilor de încărcare/descărcare
▪️ Lipsa monitorizării emisiilor de COV
– neprezentarea documentelor privind concentrațiile medii orare ale vaporilor evacuați
– nerespectarea obligației de măsurare conform cerințelor legale
▪️ Echipamente de măsurare neconforme
– utilizarea unor dispozitive care nu pot determina concentrațiile la nivelul impus de legislație
– suspiciuni privind validitatea datelor raportate
▪️ Nerespectarea cerințelor tehnice privind exploatarea instalațiilor
– neasigurarea etanșeității și funcționării corespunzătoare a sistemelor de control al emisiilor
Sancțiuni aplicate:
*Amenzi contravenționale în valoare totală de 200.000 lei
*Suspendarea activității pentru o instalație până la remedierea deficiențelor (punerea în funcțiune a VRU)
Măsuri dispuse:
▪️ Punerea în funcțiune și menținerea echipamentelor de reducere a emisiilor
▪️ Monitorizarea corectă și periodică a emisiilor de COV
▪️ Utilizarea echipamentelor conforme pentru măsurători
▪️ Prevenirea riscurilor de incendiu și explozie
▪️ Respectarea legislației privind accidentele majore (SEVESO)
▪️ Prevenirea poluării aerului, apei și solului
Aspect de interes major identificat:
A fost evidențiată o problemă care poate avea caracter general la nivelul depozitelor de carburanți: măsurarea necorespunzătoare a emisiilor prin instalațiile de recuperare a vaporilor (VRU)
– lipsa măsurătorilor pe durata minimă legală
– utilizarea unor echipamente neadecvate
– posibile neconcordanțe între datele raportate și realitatea din teren
Concluzie:
Activitățile de depozitare și manipulare a produselor petroliere prezintă riscuri ridicate pentru mediu și siguranța populației.
Controalele au evidențiat necesitatea:
*respectării stricte a legislației
*funcționării corecte a instalațiilor de control al emisiilor
*monitorizării reale și continue a poluanților
Garda Națională de Mediu va continua acțiunile de verificare pentru reducerea impactului asupra mediului și creșterea siguranței în exploatarea acestor instalații, se precizează într-o comunicare publică.
foto: Garda Națională de Mediu
