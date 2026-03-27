FOTO | Amalia Silaghi, clasa a IX-a B, la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud, performanță deosebită la Olimpiada de Limba engleză, faza județeană: A obținut locul I

Amalia Silaghi, clasa a IX-a B, la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud, performanță deosebită la Olimpiada de Limba engleză, faza județeană: A obținut locul I

Eleva Amalia Silaghi, din clasa a IX-a B a Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud, a obținut Locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba engleză.

Amalia Silaghi a fost coordonată de profesoara Mărginean Mariana. Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud a publicat, pe o rețea de socializare, un mesaj de apreciere pentru această performanță:

,,Suntem mândri să anunțăm performanța deosebită obținută de eleva noastră, Amalia Silaghi, din clasa a IX-a B, care a obținut Locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba engleză!

Această reușită este rezultatul muncii susținute, al pasiunii pentru studiu și al perseverenței. Felicitări și doamnei profesor Mărginean Mariana pentru îndrumarea și dedicarea de care a dat dovadă!

Îți dorim mult succes în continuare și la etapele următoare!”, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud.

