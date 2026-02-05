FOTO | Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes

Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes

Un lot de salată de icre cu caras și ceapă, comercializat în magazinele Kaufland, a fost retras de la vânzare după ce în produs a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.

Potrivit ANSVSA, este vorba despre produsul „Salată de icre cu caras și ceapă” de 75 de grame, fabricat de SC Negro 2000 SRL, lotul cu numărul 167KT, având data limită de consum 25 februarie 2026.

Printre supermarket-urile Kaufland din care a fost restras de la vânzare produsul „Salată de icre cu caras și ceapă” de 75 de grame, fabricat de SC Negro 2000 SRL, lotul cu numărul 167KT se numără și:

Alba Iulia – Cetate Alba Iulia Calea Moţilor, nr. 120

Sebes Sebes – Str. Augustin Bena, nr. 88

Blaj – Str. Iuliu Maniu, nr. 101

Alba Iulia Tudor Vladimirescu – Str. Tudor Vladimirescu nr. 78

,,ANSVSA informează consumatorii că SC NEGRO 2000 SRL, împreună cu retailerul Kaufland, a inițiat rechemarea pentru un lot de Salată de icre cu caras și ceapă:

Salată de icre cu caras și ceapă 75g

Lot nr.: 167KT

Data limită de consum: 25.02.2026

De ce se retrage produsul?

Rechemarea a fost inițiată din prudență, după detecția Listeriei monocytogenes 25g. Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

Ce trebuie să facă consumatorii?

Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, vă rugăm:

Nu îl utilizați / nu îl oferiți spre consum;

Returnați produsul la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii;

Sau contactați gratuit: 0742 180 652

Important: Nu toate loturile produselor din gamă sunt afectate.

Lista completă a produselor și loturilor rechemate poate fi consultată în anunțul oficial publicat pe site-ul ANSVSA”, se arată într-o postare făcută, pe o rețea de socializare, de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

