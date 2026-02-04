FOTO | Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna

Ajuns la 68 de ani, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga la „SĂ RUN I Trail Race” 2026: Când se va desfășura competiția de alergare montană de la Zlatna

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, va alerga „SĂ RUN I Trail Race” 2026.

Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie 2026, de către organizatorii competiției de alergare montană de la Zlatna.

„ Avem o veste specială pentru SA RUN I Trail Race.

Pe lângă parteneriatul nostru deja bine cunoscut cu Consiliul Județean Alba (pe care ne bucurăm să-l continuăm și anul acesta), suntem încântați să anunțăm că președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, va participa personal la una din cursele noastre!

Prin acest gest, domnul Ion Dumitrel promovează sportul, alergarea montană și un stil de viață sănătos, oferind un exemplu de energie și implicare.

La cei 68 de ani, susține activ mișcarea și participă frecvent la competiții de orientare sportivă — o adevărată sursă de inspirație!

Ne vedem pe traseu la SA RUN I Trail Race — unde pasiunea pentru alergare și dragostea pentru munte se întâlnesc”, au transmis organizatorii.

Competiția de alergare montană „SĂ RUN I Trail Race” este organizată de Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna.

Ediția a doua a întrecerii sportive se va desfășura sâmbătă, 28 martie 2026.

foto: arhivă – Ion Dumitrel în timpul unui concurs de orientare sportivă

