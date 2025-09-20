FOTO | Adolescent de 19 ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,33 mg/l

Adolescent de 19 ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,33 mg/l

Un adolescent de 19 ani, din Crăciunelu de Jos, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,33 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din localitatea Crăciunelu de Jos, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În noaptea de 19/20 septembrie 2025, tânărul de 19 ani a fost oprit de polițiști, pentru control, pe raza localității Crăciunelu de Jos.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,33 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

