FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul

Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
În județul Alba activitatea Primăriei Comunei Fărău se desfășoară temporar în sediul fostei grădinițe. Asta pentru că sediul primăriei locale este reabilitat și modernizat.
Primăria a fost construită în 1980 și a fost reabilitată o singură dată, în interior, în 2006. Lucrările sunt complexe, vizând reabilitări și modernizări atât la interior, cât și la exterior.
,,Lucrările sunt finalizate în proporție de aproximativ 80%. Activitatea se desfășoară momentan în fosta grădiniță veche. A fost făcută o grădiniță nouă, iar imobilul vechi a rămas liber. Ne încadrăm în termene, până în mai-iunie încheiem cu lucrările la primărie”, a transmis Ioan Stoia, primarul din Fărău, pentru Ziarul Unirea.
Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Rezițiență (PNRR).
Valoarea totală a investiției se ridică la peste 2,5 milioane de lei.
