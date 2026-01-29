Curier Județean

FOTO | Activitate educativă pentru elevii de la Liceul Teoretic Teiuș: Au discutat despre prevenirea violenței în școală

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Elevii de la Liceul Teoretic Teiuș, au participat la o activitate preventiv-educativă menită să crească nivelul de siguranță în mediul școlar și să prevină comportamentele violente.

Întâlnirea a fost susținută de un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Teiuș, care le-a vorbit copiilor despre respectul reciproc, gestionarea pașnică a conflictelor, regulile de comportament în școală și rolul polițistului în comunitate.

,,În cadrul unei activități preventive desfășurate la Liceul Teoretic Teiuș, județul Alba, elevii din ciclul primar au participat la o întâlnire educativă dedicată creșterii siguranței în mediul școlar și conștientizării consecințelor asociate oricăror fapte de violență.

Activitatea a fost susținută de agent de poliție David Marius Alexandru, din cadrul Poliției Orașului Teiuș – Poliția de proximitate, care a discutat cu elevii, pe înțelesul lor, despre:

importanța respectului reciproc

gestionarea pașnică a conflictelor

regulile de comportament în școală și în afara ei

rolul polițistului în comunitate

Prin dialog deschis și exemple adaptate vârstei copiilor, elevii au fost încurajați să adopte comportamente responsabile și să contribuie activ la menținerea unui climat școlar sigur și prietenos”, se arată într-o postare publicată de Liceul Teoretic Teiuș.

