FOTO | Activitate de instruire pentru 50 de cadre militare din Sebeș, în cadrul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sebeș și ai Serviciului Rutier Alba au desfășurat, vineri, 30 ianuarie 2026, o activitate de instruire rutieră adresată cadrelor militare din municipiul Sebeș, în cadrul „Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră”, acțiune la care au participat aproximativ 50 de militari din cadrul Batalionului 346 Comunicații și Tehnologia Informației „Sava Henția”.

Potrivit IPJ Alba, astăzi, 30 ianuarie 2026, în contextul ,,Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră”, polițiști din cadrul Biroului Rutier Sebeș, împreună cu cei ai Serviciului Rutier Alba, au desfășurat o activitate de instruire la care au participat 50 de cadre militare din cadrul Batalionului 346 Comunicații și Tehnologia Informației ,,Sava Henția” din municipiul Sebeș.

Polițiștii rutieri au reliefat importanța respectării regulilor de circulație de către cei care posedă permis de conducere, astfel încât să nu fie implicați în evenimente rutiere. De asemenea, au fost punctate consecințele legale și sociale ale încălcării normelor de circulație. 

Au fost prezentate și principalele cauze ale accidentelor rutiere, respectiv: viteza neadaptată la condițiile de drum, neacordarea priorității vehiculelor, nerespectarea distanței între vehicule, folosirea telefonului mobil și neasigurarea la schimbarea direcției de mers. 

În final, polițiștii le-au transmis recomandări preventive, îndemnându-i să adopte un comportament responsabil atât în calitate de conducători auto, cât și în calitate de participanți la trafic.

