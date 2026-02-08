FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe o stradă din cartierul Ampoi 1. Un bărbat a fost transportat la spital
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit pe o stradă din cartierul Ampoi 1
Un accident rutier a avut loc în această dimineață, duminică, 8 februarie 2026, în cartierul Ampoi 1 din Alba Iulia. Din primele informații, două autoturisme ar fi fost implicate în incidentul auto petrecut în zona Liceului Tehnologic „Dorin Pavel”.
Potrivit imaginilor, un echipaj de poliție și un SMURD au intervenit la locul incidentului pentru stabilirea măsurilor de siguranță.
,,A fost vorba despre o tamponare. Fără victime”, a transmis IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.
Astfel, în urma incidentului rutier au existat doar pagube materiale.
UPDATE
Un bărbat a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.
