Curier Județean

FOTO | ACCIDENT rutier grav pe DN1 E60: O fetiță de 3 ani și un bărbat, în stop cardio-respirator după impactul dintre un autocamion și două autoturisme

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

în

De

ACCIDENT rutier grav pe DN1 E60: O fetiță de 3 ani și un bărbat, în stop cardio-respirator după impactul dintre un autocamion și două autoturisme

Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 12 martie 2026, pe DN1 E60, pe raza localității Negreni, județul Cluj. Două persoane, o minoră și un bărbat se află în stop cardio-respirator în urma impactului.

Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localității Negreni. Din primele date, în accident au fost implicate un autocamion și două autoturisme. 

O minoră de aproximativ 3 ani a fost preluată imediat de către echipajul SAJ sosit la fața locului, în vreme ce pompierii au acționat pentru descarcerarea unei singure persoane, mai exact un bărbat. Din păcate, ambele victime se află în stop cardio-respirator, astfel că sunt aplicate manevre de resuscitare. 

Intervin la fața locului o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și două echipaje SAJ.

