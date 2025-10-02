FOTO | Accident MORTAL pe DN 13: Un bărbat de 65 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre un camion, o dubă și un autoturism

Accident MORTAL pe DN 13: Un bărbat de 65 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre un camion, o dubă și un autoturism

Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe DN 13, între localitățile Brașov și Feldioara. O persoană a decedat în urma impactului dintre trei autovehicule.

În accident au fost implicate trei autovehicule, dintre care două destinate transportului de marfă, iar în urma impactului două persoane, ocupante în auto, au suferit leziuni corporale pentru care se acordă sprijin de specialitate. Din păcate, pentru una dintre acestea, un bărbat de 65 de ani, personalul medical a declarat decesul.

Circulația auto se desfășoară îngreunat, fiind direcționată pe o cale alternativă, fapt pentru care recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului până la încheierea activităților și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 1 Brașov, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

S-a intervenit pentru descarcerarea persoanei rămase încarcerate, pentru acordarea asistenței medicale victimelor și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Doi implicați au refuzat transportul la spital, o victimă a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Din păcate, victima încarcerată prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarată decedată de către personalul medical.

În cauză, polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul, urmând a se dispune măsurile legale la finalizarea cercetărilor, în cadrul dosarului penal întocmit.

