FOTO | Accident MORTAL pe DN 13: Un bărbat de 65 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre un camion, o dubă și un autoturism
Accident MORTAL pe DN 13: Un bărbat de 65 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre un camion, o dubă și un autoturism
Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe DN 13, între localitățile Brașov și Feldioara. O persoană a decedat în urma impactului dintre trei autovehicule.
În accident au fost implicate trei autovehicule, dintre care două destinate transportului de marfă, iar în urma impactului două persoane, ocupante în auto, au suferit leziuni corporale pentru care se acordă sprijin de specialitate. Din păcate, pentru una dintre acestea, un bărbat de 65 de ani, personalul medical a declarat decesul.
Circulația auto se desfășoară îngreunat, fiind direcționată pe o cale alternativă, fapt pentru care recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la locul accidentului până la încheierea activităților și îndepărtarea vehiculelor avariate de pe carosabil.
La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 1 Brașov, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.
S-a intervenit pentru descarcerarea persoanei rămase încarcerate, pentru acordarea asistenței medicale victimelor și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.
Doi implicați au refuzat transportul la spital, o victimă a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.
Din păcate, victima încarcerată prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarată decedată de către personalul medical.
În cauză, polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul, urmând a se dispune măsurile legale la finalizarea cercetărilor, în cadrul dosarului penal întocmit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
CAZ ȘOCANT în Alba | Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina
Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina Tribunalul Alba a admis, miercuri, 1 octombrie 2025, propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba de arestare preventivă a unui adolescent, cercetat pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor. Citește și: CAZ ȘOCANT | […]
Reacția primarului din Alba Iulia după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan”
Reacția lui Gabriel Pleșa după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan” Gabriel Pleșa, primarul din Alba Iulia, a oferit o primă reacție, pentru Ziarul Unirea, după ce STP a anunțat, printr-un comunicat de presă, că reduce programul de transport. Ieri, 1 octombrie, Societatea de Transport Public din Alba Iulia […]
FOTO | Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, face public fluturașul pentru ajutorul social de handicap: „Trăim din mizeria asta de ajutor”. Câți bani a primit
Levente Polgar, ultramaratonistul din Alba, face public fluturașul pentru ajutorul social de handicap: „Trăim din mizeria asta de ajutor”. Câți bani a primit Levente Polgar, ultramaratonistul din Aiud care a terminat recent pentru a treia oară celebrul Tor des Geants, a făcut public fluturașul său pentru ajutorul social de handicap, atrăgând atenția asupra sumelor insuficiente […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
2-4 octombrie 2025 | Iarna din octombrie: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri. COD PORTOCALIU în Alba până vineri seară
Iarna din octombrie: Vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de...
VIDEO | Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și viscolului. Deszăpezire în forță pe Transfăgărășan
Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și viscolului. Deszăpezire în forță...
Știrea Zilei
CAZ ȘOCANT în Alba | Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina
Adolescent de 14 ani, în AREST PREVENTIV: Ar fi violat o fetiță de 4 ani în Cetatea Alba Carolina Tribunalul...
Reacția primarului din Alba Iulia după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan”
Reacția lui Gabriel Pleșa după ce STP a anunțat că reduce programul de transport: ,,Un abuz grosolan” Gabriel Pleșa, primarul...
Curier Județean
FOTO | Peste 15 saci cu moloz cu moloz rezultat din demolarea unor teracote și ambalaje PET, „abandonate” în zona din spatele depoului CFR din Teiuș: APEL pentru depistarea făptașilor
Peste 15 saci cu moloz cu moloz rezultat din demolarea unor teracote și ambalaje PET, „abandonate” în zona din spatele...
ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești. TERMENUL limită
ADMITERE pompieri 2025: 300 de locuri scoase la concurs la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești....
Politică Administrație
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și verificare video a autoturismelor
Cum intenționează Primăria să maximizeze veniturile din taxa de parcare la Alba Iulia: Cum va funcționa sistemul de monitorizare și...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă,...
Opinii Comentarii
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou din lume: „Condeiul portăreţ fără sfârşit”
FOTO BREVET | 2 octombrie. 149 de ani de la moartea lui Petrache Poenaru, românul care a brevetat primul stilou...
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...