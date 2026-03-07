FOTO | ACCIDENT la intrare în Lancrăm: Motociclist de 26 de ani, rănit după coliziunea cu o mașină. Ambii șoferi se aflau în depășire
ACCIDENT la intrare în Lancrăm: Motociclist de 26 de ani, rănit după coliziunea cu o mașină. Ambii șoferi se aflau în depășire
Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara la intrarea în Lancrăm dinspre Alba Iulia. Un motociclist a ajuns la spital după coliziunea cu o mașină. Ambii șoferi se aflau în depășire.
Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie 2026, în jurul orei 18.20, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Lancrăm, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Aiud, în timp ce conducea o motocicletă, pe raza localității Lancrăm, s-ar fi angajat în depășirea mai multor autovehicule, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din municipiul Hunedoara, care, la rândul său, ar fi efectuat manevra de depășire.
În urma evenimentului rutier, bărbatul de 26 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.
Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
