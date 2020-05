FOTO| 585 de elevi din Sebeș se întorc la școală, de marți. Dorin Nistor: „Suntem alături de elevi și de profesori, oferindu-le toată susținerea noastră, pentru a promova cu succes examenele care se apropie cu pași repezi”

Un număr de 585 de elevi din Sebeș și din localitățile aparținătoare și-au anunțat prezența la cursurile școlare din anii terminali, în perioada 2 – 12 iunie 2020, conform datelor pe care primăria le-a primit de la instituțiile de învățământ.

Dorin Nistor: „Suntem alături de elevi și de profesori, oferindu-le toată susținerea noastră, pentru a promova cu succes examenele care se apropie cu pași repezi.”

Am dat o mână de ajutor tuturor școlilor pentru a fi pregătite să primească elevii, în condiții de siguranță: au fost instalate 8 sisteme de igienizare, cabinetele medicale școlare au fost dotate cu termometre non-contact, personalul cabinetelor medicale școlare a fost testat, am oferit școlilor un număr de 4712 bucăți de măști de protecție de unică folosință, asigurăm rezerve de soluții dezinfectante și am contribuit, prin angajații SPAP, la dezinfectarea spațiilor și a zonelor din proximitatea școlilor.

Pentru elevii care vor relua cursurile, avem câteva instrucțiuni generale, primite de la reprezentanții școlilor. Astfel, pe site-ul fiecărei școli vor fi afișate orarul și informațiile privind modul de desfășurare a activității didactice. Rugăm elevii să ajungă la școală cu cel puțin 15-20 de minute înainte de începerea cursurilor. La intrarea în școală, sunt amplasate covorașe cu dezinfectant. Fiecare elev se dezinfectează pe mâini și primește o mască nouă de la profesorul grupei, pe care o poartă până la finalul orelor, urmând apoi a fi înlocuită cu o altă mască pentru deplasarea acasă.

