FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
În comuna Livezile sunt aproape de finalizare cele 5 poduri rutiere noi realizate în cadrul celui mare proiect investițional din istoria unității administrativ teritoriale din județul Alba.
„Trăim vremuri grele, dar cu realizări minunate! Într- o perioadă de austeritate, cel mai mare proiect din istoria comunei Livezile este aproape finalizat!
Am început să punem covor asfaltic pe cele cinci poduri de vis care le creează siguranță și confort locuitorilor din zonele inundabile din Livezile și Poiana Aiudului.
Pod nr. 3 – intrare Poiana Aiudului, cu legătură spre Carteriul Șes! ( plus 180 m de stradă la imobilele din zona respectivă, plus aripi de 100 m etc.)
• curs de apă traversat – Valea Aiudului
Pod nr. 4 („Podul Pietrar”) – Poiana Aiudului
• curs de apă traversat – Inzel
Pod nr. 5 („Podul Cibiri”) – Poiana Aiudului
• curs de apă traversat – Inzel
Valoarea totală a lucrărilor a fost de peste 5,5 milioane de lei, fără TVA.
