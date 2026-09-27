Avertismentul unui cunoscut economist: ,,Economia se prăbușește. Nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum”

Economistul Radu Georgescu a publicat duminică, 27 septembrie 2026, un mesaj pe o rețea de socializare în care atrage atenția asupra deteriorării mai multor indicatori economici ai României, de la producția industrială și consum până la industria auto și ieșirile de capital.

Acesta susține că datele publicate în ultima perioadă indică unele dintre cele mai slabe evoluții înregistrate după pandemie și critică interesul redus acordat acestor informații, în special, în spațiul public.

Mesajul integral publicat de economistul Radu Georgescu:

Eu stau 2 ore în fiecare sâmbătă și citesc rapoarte macroeconomice. Fac acest lucru de 20 de ani. Dar niciodată nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum. Îți spun ce s-a publicat săptămâna aceasta. Producția industrială a scăzut în iulie cu 6,1%, comparat cu iulie 2025.

Este cea mai mare scădere de la pandemie. Serviciile au scăzut cu 9,3%. Este cea mai mare scădere de la pandemie. Consumul a scăzut cu 6,2%. Este cea mai mare scădere de la pandemie. În iulie au ieșit din România 3,1 miliarde de euro, mai mult decât au intrat. Este cea mai mare sumă din istoria României. Producția auto în 2026 a scăzut cu 8%. Este cea mai mare scădere de la pandemie. Industria auto generează 40% din exporturile României.

Paradoxal, în România pare că nu interesează pe nimeni datele economice. Nu vorbește nimeni la TV, în media. Nici măcar în online. Nici măcar știrile că Dacia va reduce cu 10% numărul de angajați, sau că Orange a anunțat săptămâna asta că începe un proces amplu de disponibilizări, nu pare că interesează.

În septembrie, liderul detașat de audiență este… ai ghicit, Insula Iubirii.

Concluzii

Dacă trendul economic continuă și în această toamnă, tare mi-e teamă că România va trece rapid de la Insula Iubirii la Survivor.

Secțiune Știri sub articolul principal