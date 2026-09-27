Curier Județean

Video | Motorina premium se apropie de 12 lei/litru la mai multe benzinării din Alba Iulia: Prețurile carburanților în oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Motorina premium se apropie de 12 lei/litru la mai multe benzinării din Alba Iulia: Prețurile carburanților în oraș

Prețul carburanților este într-o continuă creștere din cauza situației geopolitice tensionate. Astfel, șoferii sunt nevoiți să achite prețuri din ce în ce mai mari la pompă.

La benzinăria MOL, motorina premium costă 11,78 lei/litru, iar motorina standard 10,97 lei/litru. În ceea ce privește benzina, benzina premium (100) costă 10,62 lei/litru, iar benzina standard (95) 10,05 lei/litru.

Motorina standard costă 10,97 lei/litru, iar motorina premium 11,88 lei/litru. Benzina standard 95 costă 10,13 lei/litru, benzina premium 98 este 10,70 lei/litru, iar GPL-ul costă 4,73 lei/litru, în ceea ce privește Rompetrol.

La benzinăria Euroil, benzina costă 9,94 lei/litru, motorina 10,94 lei/litru, iar GPL-ul 4,67 lei/litru.

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