Video | Motorina premium se apropie de 12 lei/litru la mai multe benzinării din Alba Iulia: Prețurile carburanților în oraș
Motorina premium se apropie de 12 lei/litru la mai multe benzinării din Alba Iulia: Prețurile carburanților în oraș
Prețul carburanților este într-o continuă creștere din cauza situației geopolitice tensionate. Astfel, șoferii sunt nevoiți să achite prețuri din ce în ce mai mari la pompă.
La benzinăria MOL, motorina premium costă 11,78 lei/litru, iar motorina standard 10,97 lei/litru. În ceea ce privește benzina, benzina premium (100) costă 10,62 lei/litru, iar benzina standard (95) 10,05 lei/litru.
Motorina standard costă 10,97 lei/litru, iar motorina premium 11,88 lei/litru. Benzina standard 95 costă 10,13 lei/litru, benzina premium 98 este 10,70 lei/litru, iar GPL-ul costă 4,73 lei/litru, în ceea ce privește Rompetrol.
La benzinăria Euroil, benzina costă 9,94 lei/litru, motorina 10,94 lei/litru, iar GPL-ul 4,67 lei/litru.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Un polițist din Alba Iulia lansează un volum memorialistic din dorința de a-i împărtăși fiului său rădăcinile sale și ale soției sale: „Cezar-Mihai, un vlăstar născut din neam în neam”
Un polițist din Alba Iulia lansează un volum memorialistic din dorința de a-i împărtăși fiului său rădăcinile sale și ale soției sale: „Cezar-Mihai, un vlăstar născut din neam în neam Agentul-șef adjunct de poliție Dan-Ioan Groza, din cadrul Biroului Rutier Alba Iulia, își lansează duminică, 27 septembrie 2026, volumul memorialistic „Cezar-Mihai, un vlăstar născut din […]
27 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 27 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Petiție la Alba Iulia pentru rezolvarea blocajelor de la bariera spre Șoseaua de Centură: Soluția propusă de inițiatori
Petiție la Alba Iulia pentru rezolvarea blocajelor de la bariera spre Șoseaua de Centură: Soluția propusă de inițiatori O petiție a comunității locale din Alba Iulia și localitățile învecinate solicită modificarea orei de plecare a trenului Regio Alba Iulia – Zlatna, pentru reducerea blocajelor din trafic produse dimineața la trecerea la nivel cu calea ferată. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economie pentru a limita criza prețurilor: Apel făcut de UE pentru toate statele membre
Economie pentru a limita criza prețurilor: Apel făcut de UE pentru toate statele membre Uniunea Europeană traversează o perioadă dificilă...
Avertismentul unui cunoscut economist: ,,Economia se prăbușește. Nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum”
Avertismentul unui cunoscut economist: ,,Economia se prăbușește. Nu am văzut indicatori economici atât de proști ca acum” Economistul Radu Georgescu...
Știrea Zilei
Fost șef al ISCTR Alba, schimbat din funcție pentru că nu ar fi răspuns la ordinul șefului de la Cluj: Dosar de corupție, anulat definitiv la Alba Iulia, pe motiv de prescriere a faptelor. Judecata a durat 12 ani, la instanțe din Cluj-Napoca și Alba Iulia
Fost șef al ISCTR Alba, schimbat din funcție pentru că nu ar fi răspuns la ordinul șefului de la Cluj:...
Cât va costa noul parc de recreere și agrement din zona Schit din Alba Iulia: Loc de joacă, fitness, picnic și iaz de retenție. De unde ar urma să vină banii
Cât va costa noul parc de recreere și agrement din zona Schit din Alba Iulia: Loc de joacă, fitness, picnic...
Curier Județean
Foto | Un polițist din Alba Iulia lansează un volum memorialistic din dorința de a-i împărtăși fiului său rădăcinile sale și ale soției sale: „Cezar-Mihai, un vlăstar născut din neam în neam”
Un polițist din Alba Iulia lansează un volum memorialistic din dorința de a-i împărtăși fiului său rădăcinile sale și ale...
Video | Motorina premium se apropie de 12 lei/litru la mai multe benzinării din Alba Iulia: Prețurile carburanților în oraș
Motorina premium se apropie de 12 lei/litru la mai multe benzinării din Alba Iulia: Prețurile carburanților în oraș Prețul carburanților...
Politică Administrație
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea de 30 de milioane de euro
Oferta publică de obligațiuni a municipiului Alba Iulia, suprasubscrisă: Cererea investitorilor a depășit 77 de milioane de euro, pentru emisiunea...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL au ales scumpirea transportului public. PSD a votat împotrivă Înaintea ședinței...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...