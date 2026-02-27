Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025
Fondul de burse pentru studenți va fi menținut la nivelul anului 2025, conform unei ordonanțe de urgență adoptate vineri, 27 februarie 2026, de Guvernul Bolojan.
„În anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025”, a transmis Guvernul.
Ordonanța de urgență include mai multe modificări în domeniile fiscal și energie, precum și completări sau revizuiri ale unor acte normative.
Printre prevederile ordonanței se numără reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum și diminuarea unor taxe și impozite locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții legali ai acestora, precizează Agerpres.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
