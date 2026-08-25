25-26 august 2026 | Cod Galben de furtuni în Alba și alte zone din țară: Ploi însemnate, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină

Cod Galben de furtuni în Alba și alte zone din țară: Ploi însemnate, descărcări electrice, vijelii și chiar grindină

Județul Alba va fi, de marți, 25 august 2026, de la ora 16.00, cel puțin până miercuri, 26 august 2026, la ora 23.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 august, ora 16 – 26 august, ora 08

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, nordul Munteniei, Maramureș, jumătatea de nord a Moldovei

În sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei, apoi mai ales noaptea și în nordul Munteniei, Maramureș și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…50 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 august, ora 08 – 26 august, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane

În jumătatea de nord a Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal