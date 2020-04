Florin Cîțu despre majorarea pensiilor cu 40%, din toamnă: „O decizie politică pe care trebuie să o ia Guvernul. Este o lege care a trecut prin parlament fără sursă de finanțare”

În condițiile adâncirii crizei economice, generate de epidemia de coronavirus, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a menționat că majorarea pensiilor cu 40%, începând cu luna septembrie, reprezintă o decizie politică pe care Guvernul va trebui s-o ia.

Cîțu a subliniat faptul că, problema cu creșterea pensiilor nu este creșterea în sine, ci faptul că nu a fost rezultatul unor calcule economice temeinice.

Însă, acesta a oferit asigurări legat de faptul că nu va exista nicio problemă cu plata la zi a pensiilor, a salariilor, a șomajului tehnic și a altor plăți lunare, menționând că s-au creat câteva probleme de finanțare de pe urma plăților în avans care s-au făcut în luna precedentă.

„Eu ca ministru al finanțelor publice am avut grijă când am construit bugetul să aloc capitolului respectiv sumele necesare care să includă (creșterea pensiilor de la 1 septembrie – n.r.). Lucrurile sunt în dinamică tot timpul. Ceea ce ne spun agențiile de rating, ceea ce ne spune și Consiliul Fiscal, ceea ce a spus și Banca Națională este că da, este un risc mare referitor la stabilitatea financiară pe termen mediu și lung, dacă se merge în această direcție. Am ascultat și am citit tot ce spun agențiile de rating și de fiecare dată când discut cu investitorii români îmi este pusă această întrebare”, a recunoscut ministrul de finanțe.

„Până acum, strategia noastră – și o spune și negru pe alb Moody’s -, eforturile noastre de consolidare fiscală au fost apreciate. Din păcate, ele vin după trei ani de zile de dezastru și de administrare ticăloasă a finanțelor publice din România și asta ne spun și cei de la Moody’s, Fitch sau S&P”, a adăugat oficialul.

„În momente de boom economic, poți să închizi ochii; pe criză, e greu”

„Este o lege care a trecut prin parlament fără sursă de finanțare și aici este o problemă. Este o problemă în care a adăugat bani în buget și a spus: Descurcați-vă! În momente de boom economic, poți să închizi ochii. În momente de criză economică, e foarte greu să faci acest lucru”, a subliniat acesta.

Cîțu spune că încă nu s-a discutat încă dacă măsura măririi pensiilor va fi menținută sau nu, însă va fi o decizie politică. „Astăzi, când vorbim, acum, această discuție nu am avut-o, nu este o decizie luată, mergem înainte cu ce avem în buget”, a spus ministrul.

Deficitul bugetar s-a dublat

„Deficitul bugetar e mai mare, s-a dublat, pentru că a trebuit să includ cheltuieli mai mari, 4 miliarde la sănătăate și vreo 8 miliarde și ceva doar pentru șomaj tehnic, concedii medicale etc., lucrurile acestea s-au văzut în rectificarea bugetară. Presiunea dinspre piețele financiare există, dar astăzi, aceste piețe financiare au încredere că acest guvern știe să ducă lucrurile la bun sfârșit. Referitor la întrebarea dvs, nu pot eu să vă dau un răspuns, este o decizie politică pe care trebuie să o ia Guvernul României. Dar, în acest moment, acel capitol de cheluieli are alocate sumele respective. Bineînțeles, asta duce la deficit, care trebuie finanțat și îl vom finanța până atunci”, a explicat Florin Cîțu.

Pensiile deja în plată vor veni la timp

„Ce trebuie să știe toți românii este că nu va exista nicio problemă cu plata pensiilor așa cum sunt astăzi, a salariilor, pensiilor, șomaj tehnic etc., deci ce avem în plată lunar plătim la timp, chiar luna trecută s-au făcut plăți în avans, ne-au creat câteva probleme de finanțare, dar vom plăti la timp tot ce este de plătit. Până atunci, o să vedem care este decizia politică”, a adăugat ministrul.

Întrebat dacă crede că oamenii se așteaptă în continuare ca pensiile să le fie mărite sau își dau seama prin ce situație grea trece țara, Florin Cîțu a spus că aici este nevoie de o discuție, poate de o dezbatere publică și nu poate să aibă răspunsul. „Dar da, situația economiei nu este dintre cele mai bune”, a admis șeful Finanțelor.

„Eu văd o revenire a economiei, văd o revenire rapidă și mult mai bună decât mă așteptam, dar, este adevărat, șocuri dintr-acestea pot să ia resursele dintr-un domeniu pe care îl duceai spre investiții către un alt domeniu”, a completat ministrul de finanțe.

„Ceea ce pot să vă spun e că vom face toate eforturile să plătim tot ce avem în buget, la timp, și în același timp vom aloca mai multe resurse, credem, în partea a doua, investițiilor ori de la buget, ori din bani care să vină prin bugetul României fie de la instituții internaționale, fie de la Comisia Europeană”, a asigurat ministrul de finanțe.

Surse: Digi24