Flaviu Lucian Rădițoiu anunță intenția sa de a candida pentru funcția de primar la Cugir din partea Partidului PLUS, condus la nivel național de Dacian Cioloș și în județul Alba de Mihail David.

PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) este un partid politic nou, condus de fostul Prim Ministru Dacian Cioloș. PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui. PLUS reprezintă o forță, iar în Județul Alba avem o organizație puternică. Colegul nostru, Mihail David, este președintele Filialei Județene PLUS Alba, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane. La nivel județean PLUS are și o organizație de tineret, numită Generația PLUS Alba, condusă de un birou format din 4 membri, îndrumați de un președinte, Alexandra Burz.

De profesie jurist, Raditoiu Flaviu Lucian este absolvent al Universitatii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Facultatea de Drept si Stiinte Sociale, Specializarea Drept, unde a urmat si masteratul de Institutii de Drept bancar, fiscal si vamal.

In perioada 2007 – 2010 a ocupat functia de referent resurse umane in cadrul Centrului de Cultura ,,Augustin Bena” Alba, loc care l-a introdus in lumea artistilor din judetul Alba prin implicarea in mod activ la organizarea diferitelor evenimente culturale si artistice de pe teritoriul judetului. Pe langa activitatile curente, specifice functiei detinute, dupa absolvirea cursului de Inspector protectia muncii, a avut si sarcini privind securitatea si sanatatea in munca. Din anul 2010 pana in prezent este consilier juridic la Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A., iar din anul 2015 este consilier juridic definitiv in Colegiul Consilierilor Juridici Alba. La Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A. intocmeste acte care sunt depuse in instanta pentru procesele in care societatea este parte, reprezinta societatea in instantele judecatoresti, ofera consultanta juridica privind incheierea actelor societatii si care implica societatea si participa in comisiile stabilite la nivelul societatii.

Din anul 2009, inclusiv pana anul trecut, a fost Presedinte al Sectiilor de votare din Circumscriptia electorala Cugir, facand parte din Corpul expertilor electorali.

In ultimii ani a fost implicat in diferite programe si activitati de voluntariat. In cadrul MagiCAMP, deja arhicunoscutul ONG fondat de unul dintre liderii PLUS, Vlad Voiculescu, a avut activitati in cadrul taberei Blue Camp – tabara copiilor care au pierdut pe cineva drag. Perioada in care a fost voluntar al MagiCAMP l-a facut sa traiasca o experienta unica, care i-a oferit mai multe lectii de viata ,,Tabara tinuta in casa si curtea parintilor lui Vlad Voiculescu, dar si in imprejurimile comunei Branesti, este una dintre cele 3 tipuri de tabere tinute de MagiCAMP, alaturi de Taberele MagiCAMP – pentru copiii cu afectiuni oncologice si Connectiv – tabara pentru copiii care au suferit arsuri grave. Aceste tabere de la suflet pentru suflet au menirea de a le da copiilor cu afectiuni oncologice, celor cu arsuri si celor care si-au pierdut pe cineva drag, sansa de a se bucura de copilarie, de a le da incredere in propriile forte, de crestere a stimei de sine, a independentei si a interesului pentru construirea de prietenii noi si participarea la diferite activitati sociale. Amalgamul de sentimente pe care le traieste un voluntar au un puternic impact emotional si sunt adevarate lectii de viata. Treci prin toate starile, de la parere de rau, compatimirea copilasilor micuti si nevinovati, pe care nu trebuie sa le afisezi de fata cu ei, dar si bucuria de a aduce un strop de bucurie acestor copii intr-o perioada atat de grea pentru ei, pana la optimismul, curajul si maturitatea venite din partea unor copii cu asemenea probleme care coplesesc orice adult”.

De asemenea, s-a implicat in organizarea evenimentelor create de alte 3 ONG-uri si a participat la aceste evenimente. Astfel, in cadrul UN Youth Association of Romania – Cluj Branch a participat la activitati de team building, atragere de sponsori si a ajutat la organizarea de evenimente pentru promovarea si incurajarea valorilor si activitatilor ONU in randul tinerilor romani si al societatii romanesti. La Family First Cluj, a participat la targuri si bazare caritabile de cadouri si decoratiuni si la discutii online privind consolidarea relatiilor familiale si depasirea unor situatii delicate. La Prison Fellowship Cluj Napoca a ajutat la indeplinirea scopului fundatiei de a incuraja reabilitarea si reintegrarea persoanelor vulnerabile, expuse riscului de excluziune sociala si infractionalitate, prin participarea la programele prin care s-au oferit cadouri copiilor care au cel putin unul dintre parinti in detentie si copiilor care provin dintr-un mediu social sarac.

Activitatile pe care le-a desfasurat in exercitarea functiilor detinute si in calitate de voluntar, l-au ajutat sa se dezvolte personal, atat din punct de vedere profesional, cat si din punct de vedere socio – emotional, demonstrand in acelasi timp cat de mult doreste sa isi ajute semenii. Politica are nevoie de astfel de oameni, care au demonstrat ca le pasa de cetateni, iar prin functiile detinute e nevoie de ei in societatea noastra pentru a avea posibilitatea de a face acest lucru zi de zi.

Cugirul este o prioritate pentru Filiala Județeană a Partidului PLUS Alba.

