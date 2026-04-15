Fitch Ratings: Profilul de credit de sine stătător al municipiului Alba Iulia depășește cu trei trepte ratingul României
Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a acordat Municipiului Alba Iulia calificativul de credit pe termen lung „BBB-”, cu perspectivă negativă.
Calificativul și perspectiva sunt însă limitate de cele ale țării, dar raportul concluzionează că profilul de credit de sine stătător(Standalone Credit Profile, SCP) al municipiului depășește cu trei trepte ratingul României.
Ce este SCP-ul și de ce contează acest rating:
Fitch utilizează un indicator separat de ratingul final -Profilul de credit de sine stătător (SCP)- care măsoară performanța financiară a unei entități exclusiv prin prisma propriei administrări, fără constrângerile contextului național. SCP-ul Albei Iulia este „a-”.
Pe scara Fitch, asta înseamnă că orașul este evaluat la același nivel de soliditate financiară cu state suverane precum Polonia (rating: A-). Calificativul „a-” este superior ratingului actual al unor capitale europene: Budapesta, spre exemplu, a coborât recent sub pragul investment-grade (Moody’s: Ba1).
Distanța de trei trepte dintre SCP-ul municipiului Alba Iulia și ratingul suveran al României este semnificativă și reflectă o realitate clară: orașul este administrat financiar la un standard considerabil mai înalt decât cel al statului în care se află. Regulile internaționale nu permit unui municipiu să fie notat peste ratingul suveran, motiv pentru care ratingul final este plafonat la „BBB-”.
Ce a determinat această evaluare:
Fitch identifică un profil financiar de categorie „aaa” -cel mai înalt posibil- susținut de câteva elemente concrete:
Serviciul datoriei publice al municipiului Alba Iulia reprezenta în 2025, 11% din media veniturilor proprii din ultimele 3 exerciții financiare încheiate, față de limita legală de 30%. Baza fiscală este diversificată, fără risc de concentrare, cu impozite reprezentând circa 65% din veniturile operaționale. Programul de investiții pentru 2026–2030 depășește 700 de miliarde de lei, aproximativ jumătate finanțați din fonduri europene și de stat, vizând transport verde, infrastructură rutieră și educație.
În peisajul municipalităților românești evaluate de Fitch, Alba Iulia se situează -alături de București, Brașov și Oradea- în vârful clasamentului, cu cel mai bun profil financiar din țară. La nivel internațional, raportul notează că orașe italiene de dimensiuni similare sau mai mari, precum Busto Arsizio sau Torino, înregistrează profiluri financiare inferioare categoriei „aaa” obținute de Alba Iulia.
„Evaluarea Fitch confirmă că Alba Iulia gestionează finanțele publice la un standard pe care îl asociem mai degrabă cu state din Europa de Vest decât cu un municipiu din România. Ratingul final este limitat de contextul suveran al țării, dar profilul SCP al orașului vorbește de la sine”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
Raportul Fitch Ratings din 9 aprilie 2026 este disponibil integral AICI.
