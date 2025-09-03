Finanțiștii iau în calcul GREVA GENERALĂ: „Obiectivele asumate de Guvernul Bolojan nu pot fi realizate prin pedepsirea funcționarilor din ANAF”
Finanțiștii iau în calcul GREVA GENERALĂ: „Obiectivele asumate de Guvernul Bolojan nu pot fi realizate prin pedepsirea funcționarilor din ANAF”
3 din cele 4 organizații sindicale reprezentative la nivelul sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor au agreat deja stabilirea unui program comun de acțiuni sindicale. Este luată în calcul inclusiv greva generală.
Citește și: VIDEO | Protest spontan al angajaților de la Finanțe Alba: Bugetarii, nemulțumiți că pierd sporul de condiții vătămătoare
„Așteptăm răspunsul celei de-a patra organizații și vom prezenta public, în cel mai scurt timp, calendarul detaliat”, au precizat, miercuri, 3 septembrie 2025, reprezentanții Sindicatului SindFISC.
„Una dintre principalele direcții asumate de Guvern, alături de combaterea evaziunii fiscale – obiectiv ce implică mai multe instituții, inclusiv ANAF (prin DGAF) – este aceea de a realiza o mai bună colectare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul statului. Activitatea de colectare și inspecție fiscală se desfășoară, în principal, prin intermediul personalului ANAF.
Diminuarea sporului pentru condiții vătămătoare – singurul spor de care beneficiază această categorie de angajați, acordat pentru menținerea unui nivel salarial cât de cât rezonabil – fără o eventuală compensare (soluția susținută de CNS Cartel ALFA fiind mutarea a 4 puncte procentuale CAS și CASS din sarcina angajatului în cea a angajatorului) reprezintă o măsură cinică, percepută de protestatari drept o adevărată pedeapsă pentru personalul ANAF.
Dacă dorim ca angajații ANAF să lupte eficient împotriva marii evaziuni fiscale și să contribuie la o colectare mai bună, acest lucru se poate obține doar prin:
*motivarea adecvată a personalului,
*creșterea gradului de profesionalizare,
*asigurarea unor condiții de muncă decente, inclusiv digitalizare.
Numai astfel rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Atâta vreme cât politicienii nu și-au dorit niciodată un ANAF puternic, depolitizat, independent și cu personal foarte bine pregătit – probabil conștienți că ar putea fi vizați de acțiunile instituției – bugetul statului a fost văduvit anual de sume importante. Pentru a acoperi nevoile tot mai mari ale societății, toate guvernele au apelat constant la împrumuturi împovărătoare, care au adâncit dezechilibrul dintre venituri și cheltuieli.
În locul stigmatizării angajaților și a instituției ANAF, în aceste momente de răscruce, Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC, organizație sindicală națională specializată în apărarea și promovarea intereselor finanțiștilor, afirmă răspicat că este nevoie, mai mult ca oricând, de recunoașterea importanței sociale a ANAF, a muncii angajaților săi și de respectul cuvenit acestora. ANAF a demonstrat mereu că este o instituție rezilientă, cu oameni dedicați meseriei lor.
Aceste lucruri le solicită, de altfel, toți cei care, de patru zile, prin protestele spontane derulate în întreaga țară, trag semnale de alarmă.
Suntem mandatați să informăm opinia publică că, în cazul în care aceste aspecte nu vor fi tratate cu responsabilitate de decidenți, finanțiștii vor declanșa, prin intermediul organizațiilor sindicale, proteste care pot culmina cu acțiuni de grevă generală”, se arată în comunicatul amintit.
