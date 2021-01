Femeie din Alba, implicată în afaceri ilegale cu fier vechi, judecată pentru evaziune fiscală: Suma colosală pe care trebuie să o plătească la buget

O femeie din județul Alba, în vârstă de 43 de ani, administrator la o firmă din Sebeș, este judecată de instanţele din județ pentru evaziune fiscală. Prima hotărâre a Tribunalului Alba a obligat-o să plătească peste 320.000 de lei la buget.

M. M. este acuzată că prin activitatea economică derulată la o societate din Sebeş, cu obiect principal de activitate ”colectarea deşeurilor nepericuloase”, a provocat un prejudiciu iniţial la bugetul de stat în valoare de 87.430,88 lei, reprezentând debit impozit pe profit. Perioada vizată este între anii 2012 – 2014. Tribunalul Alba a hotărât, în 15 decembrie 2020, condamnarea femeii la 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare.

De asemenea, aceasta trebuie să plătească către ANAF suma 323.534 lei cu titlu despăgubiri civile, reprezentând debit (impozit pe profit) şi accesoriile calculate până la data de 19 martie 2015, precum şi la plata celorlalte accesorii, calculate la data efectuării plăţii.

Dosarul a fost constituit în urma unor inspecţii fiscale alea inspectorilor de la ANAF. Întrucât administratorul societăţii nu a dat curs invitaţiilor organelor de inspecţie fiscală de a prezenta pentru control documentele contabile ale societăţii, inspecţia fiscală s-a desfăşurat în baza documentelor aflate la dosarul fiscal al societăţii, respectiv bilanţurile contabile anuale, declaraţiile privind impozitul pe profit, deconturile privind TVA, declaraţiile informative, precum şi în baza informaţiilor solicitate de la clienţii societăţii. S-a procedat la stabilirea bazei de impunere şi a obligaţiilor fiscale prin estimare rezonabilă, metoda folosită pentru estimarea TVA şi a impozitului pe profit, a veniturilor brute şi a cheltuielilor deductibile.

În ceea ce priveşte impozitul pe profit, în urma verificărilor efectuate, organele de control au constatat că societatea nu a înregistrat şi nu a declarat prin bilanţul contabil depus toate veniturile încasate în anul 2012. Astfel, au fost stabilite venituri suplimentare neînregistrate şi nedeclarate în suma de 111.891 lei, reprezentând diferenţa între veniturile aferente facturilor emise de firmă, puse la dispoziţie de către clienţii societăţii şi veniturile totale înregistrate de către societate prin bilanţul contabil aferent anului 2012.

În anul 2013, societatea nu a depus declaraţii, în condiţiile în care partenerii din România au declarat achiziţii de bunuri/servicii de la aceasta, pentru care se aplică taxarea inversă, în valoare de 434.552 lei. De asemenea, nu a depus declaraţii fiscale (şi a depus doar sporadic deconturi de TVA pe zero lei, în care nu au fost înscrise informaţii cu privire la achiziţii/livrări. În aceste condiţii, organele fiscale au stabilit că, în anul 2013, societatea din Sebeş a obţinut venituri în sumă de 434.552 lei, reprezentând livrări de deşeuri fier vechi, pe care reprezentanţii societăţii nu le-au înregistrat şi nu le-au declarat la organele fiscale, implicit nu au achitat obligaţiile datorate bugetului consolidat al statului.

De asemenea, au fost considerate nedeductibile cheltuieli în valoare totală de 836.763 lei (130.518 lei reprezentând cheltuieli înregistrate în anul 2011 şi 706.245 lei reprezentând cheltuieli înregistrate în 2012), întrucât nu le-au fost puse la dispoziţie documentele financiar-contabile (contracte, facturi, recepţii, etc.) care să justifice deductibilitatea cheltuielilor declarate. În final, inspectorii fiscali au calculat un prejudiciu de 87.430,88 lei, care, în final, a crscut foarte mult ca urmare a majorărilor de întârziere calculate. Hotărârea Tribunalului Alba a fost contestată de Parchet la Curtea de Apel.