FOTO | Polițiștii din Ocna Mureș, activitate preventivă la Clubul Vârstnicilor din oraș: Seniorii au aflat cum să se ferească de infractorii care încearcă să profite de încrederea sau vulnerabilitatea lor

Polițiștii din Ocna Mureș, activitate preventivă la Clubul Vârstnicilor din oraș: Seniorii au aflat cum să se ferească de infractorii care încearcă să profite de încrederea sau vulnerabilitatea lor

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, derulează, în perioada 21 – 25 septembrie 2026, la nivelul județului Alba, activități dedicate evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalității”.

Astăzi, 24 septembrie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au desfășurat o activitate preventivă la Clubul Vârstnicilor din oraș, având ca temă prevenirea victimizării persoanelor vârstnice.

Scopul activității l-a constituit creșterea gradului de informare și conștientizare a seniorilor cu privire la principalele situații în care pot deveni victime ale unor infracțiuni, precum și identificarea unor modalități simple prin care aceștia își pot proteja bunurile și siguranța personală.

Pe parcursul întâlnirii, polițiștii au discutat cu persoanele prezente despre prevenirea înșelăciunilor, furturilor și a altor fapte prin care infractorii încearcă să profite de încrederea sau vulnerabilitatea persoanelor vârstnice.

De asemenea, polițiștii le-au transmis seniorilor să nu ofere persoanelor necunoscute informații despre bunurile deținute, economii, date personale sau bancare și să nu permită accesul în locuință celor care pretind că reprezintă diferite instituții sau societăți, fără a verifica identitatea și motivul vizitei.

Le recomandăm seniorilor să fie atenți, să nu se lase presați să ia decizii pe loc și, atunci când au suspiciuni, să ceară sprijinul familiei, a unei persoane de încredere sau al polițiștilor.

Secțiune Știri sub articolul principal