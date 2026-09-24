Economia României pe minus în 2026. BERD: „Riscurile de evoluție negativă persistă”. Când ar putea începe revenirea

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) își menține previziunile privind evoluţia economiei României în 2026 şi 2027, în linie cu prognoza din iunie. Totodată avertizează că riscurile de evoluţie negativă persistă, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi, 24 septembrie 2026, de instituţia financiară internaţională.

După o creştere de 0,7% a economiei României în 2025, BERD se aşteaptă la un declin de 0,2% în 2026 şi un avans de 1,8% în 2027.

Economia s-a contractat în primul semestru din 2026

„După un declin sever al economiei în ultimul trimestru din 2025, PIB-ul s-a contractat în ritm anual cu 0,8% în primul semestru din 2026, în urma unei scăderi de 4,6% a producţiei industriale, a reculului din servicii şi din vânzările cu amănuntul. În contrast, sectorul construcţiilor a crescut, susţinut de proiectele de infrastructură finanţate de UE.

Deşi dezechilibrele externe au început să se modereze, deficitul de cont curent al României rămâne printre cele mai mari din UE. Inflaţia a urcat la 9,7% în mai 2026, apoi s-a redus la 6,3% în august 2026, dar rămâne la cel mai ridicat nivel din UE. Deprecierea leului faţă de euro, cuplată cu preţurile mai ridicate la energie, ar putea prelungi presiunile inflaţioniste”, se arată în raportul BERD, conform AGERPRES.

BERD: Ținta de deficit de 6,2% din PIB pare realizabilă

După ce s-a atenuat la 7,9% din PIB în 2025, deficitul bugetar a fost cu 37% mai scăzut în termeni nominali în perioada ianuarie-iulie 2026 decât în intervalul similar din 2025.

În aceste condiţii, ţinta de deficit pentru întregul an, de 6,2% din PIB, pare realizabilă, potrivit estimărilor instituţiei financiare internaţionale.

BERD vede o revenire a economiei în a doua jumătate a anului

BERD estimează că economia ar putea reveni pe creştere în semestrul al doilea din 2026, pe fondul unei redresări treptate a cererii gospodăriilor, al finalizării investiţiilor finanţate din fonduri europene şi al unei reveniri moderate a exporturilor.

„Presupunând o redresare treptată a cererii gospodăriilor şi finalizarea investiţiilor finanţate de UE, alături de o revenire moderată a exporturilor, legată de restabilirea parţială a competitivităţii costurilor, PIB-ul ar putea reveni pe creştere în semestrul doi. Economia ar urma să se contracteze cu o medie de 0,2% în 2026, apoi să crească cu 1,8% în 2027, în pofida unei probabile scăderi a investiţiilor publice. Riscurile de evoluţie negativă persistă, fiind legate de incertitudinile privind politicile fiscale, şocul preţurilor energiei şi cererea externă slabă”, menţionează BERD.

Secțiune Știri sub articolul principal