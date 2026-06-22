Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement

O femeie de 49 de ani, din Blaj, este cercetată pentru furt, după ce a sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 17.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați de către o minoră, în vârstă de 14 ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că i-a fost sustras telefonul mobil, în timp ce se afla în incinta unei baze de agrement.

În urma activităților investigativ-operative efectuate, polițiștii au identificat persoana care ar fi sustras telefonul mobil, fiind vorba despre o femeie, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Blaj.

Telefonul mobil a fost recuperat și predat tinerei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt în vederea documentării întregii activități infracționale.

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