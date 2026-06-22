Curier Județean

Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 minute

în

De

Femeie de 49 de ani, din Blaj, cercetată pentru FURT: A sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement

O femeie de 49 de ani, din Blaj, este cercetată pentru furt, după ce a sustras telefonul unei adolescente de 14 ani, în incinta unei baze de agrement din oraș.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie 2026, în jurul orei 17.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați de către o minoră, în vârstă de 14 ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că i-a fost sustras telefonul mobil, în timp ce se afla în incinta unei baze de agrement.

În urma activităților investigativ-operative efectuate, polițiștii au identificat persoana care ar fi sustras telefonul mobil, fiind vorba despre o femeie, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Blaj.

Telefonul mobil a fost recuperat și predat tinerei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt în vederea documentării întregii activități infracționale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

22 iunie 2026

De

Biciclist de 62 de ani, din Aiud, rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul a ajuns la spital Un biciclist de 62 de ani, din Aiud, a fost rănit în Ocna Mureș, după ce un șofer a deschis ușa mașinii fără să se asigure. Bărbatul […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT la Teiuș: Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, răniți după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice. Care a fost cauza

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

22 iunie 2026

De

Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, răniți după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice. Care a fost cauza Doi vârstnici de 77 și 80 de ani, din Teiuș, au ajuns cu răni la spital după ce s-au ciocnit cu două tricicluri electrice.  Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iunie […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Petrești, REȚINUT de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale, găsite în garajul și autoturismele acestuia

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

în

22 iunie 2026

De

Bărbat din Petrești, REȚINUT de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale, găsite în garajul și autoturismele acestuia Un bărbat din Petrești a fost reținut de polițiști după ce și-a stropit partenera cu benzină și a amenințat-o. Mai multe arme neletale au fost găsite în garajul și […]

Citește mai mult