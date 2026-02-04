Februarie 2026 | Club de carte, maraton de anime-uri, board games și multe alte activități pentru tinerii din Alba. PROGRAMUL complet
Club de carte, maraton de anime-uri, board games și multe alte activități pentru tinerii din Alba. PROGRAMUL
Luna februarie aduce un program bogat pentru tinerii din Alba care doresc să participe la diferite activități organizate de Fundația Județeană pentru Tineret Alba.
Printre acestea se numără: maraton de anime-uri, club de carte, diferite ateliere, cafenea de idei și multe alte activități care se vor desfășura pe întreaga durată a lunii februarie.
,,Fundația Județeană pentru Tineret Alba dă startul lunii februarie cu un program bogat de activități dedicate tinerilor, axate pe dezvoltare personală și profesională, creativitate, dialog și timp de calitate petrecut în comunitate.
Pe parcursul întregii luni, tinerii sunt invitați să participe la ateliere tematice, sesiuni de consiliere, activități sportive și recreative, dar și la evenimente culturale care încurajează exprimarea liberă și schimbul de idei. În premieră, luna februarie aduce lansarea Clubului de Carte și a Clubului de Anime, două spații noi de întâlnire pentru pasionații de lectură și animație”, se arată într-un comunicat de presă.
Calendarul activităților – Februarie 2026:
- 2 februarie – Managementul timpului (17:00)
- 3, 4, 10, 17, 18, 24 februarie – Program de consiliere
- 5 februarie – Atelier de pictură (17:00)
- 6 februarie – Maraton de anime-uri (17:00)
- 9 februarie – Rezoluția conflictelor (17:00)
- 11 februarie – Prima ediție a Clubului de Carte (16:00)
- 12 februarie – Aerobic (17:00)
- 13 februarie – Atelier de felicitări (15:00) / Dramă și improvizație (18:00)
- 16 februarie – Moving Debate (17:00)
- 19 februarie – Cafeneaua de idei (12:00)
- 20 februarie – Club de boardgames (18:00)
- 23 februarie – CV & Carieră
- 25 februarie – Speak up – vorbire scenică (17:00)
- 26 februarie – Atelier de origami (17:00)
- 27 februarie – Club de Carte (16:00)
„Februarie vine plină de energie și inspirație. Ne dorim ca fiecare activitate să fie o experiență care să aducă valoare tinerilor, să le dezvolte abilitățile și să creeze conexiuni reale între ei”, transmit reprezentanții FJT Alba.
Activitățile sunt derulate în cadrul proiectului TOO.bProiect cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României, în parteneriat cu AJOFM Vâlcea, FJT Olt și Fundația Națională pentru Tineret. Participarea este deschisă tinerilor interesați de dezvoltare personală, educație non-formală și implicare comunitară.
Pentru mai multe informații despre activități, înscrieri și program, vă așteptăm pe paginile noastre oficiale, se mai arată în comunicat:
Instagram: https://www.instagram.com/fjt.alba?igsh=OWI0bXl6M29odzBi
Facebook: https://www.facebook.com/FJTALBA
