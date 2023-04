Fără tăieri de salarii la bugetari: Ce spune ministrul muncii despre reducerea numărului de angajați la stat

Noi achiziții militare majore: România cumpără submarine, nave vânătoare de mine și își modernizează navele purtătoare de rachete

Ministerul Apărării solicită Parlamentului să aprobe noi achiziții militare majore: Armata vrea să cumpere submarine militare, noi nave vânătoare de mine și să modernizeze actualele nave purtătoare de rachete.

„Creșterea bugetului Ministerului Apărării Naționale începând cu anul 2023, la 2,5 % din PIB, a creat condițiile pentru inițierea unor programe de înzestrare strict necesare pentru accelerarea modernizării Armatei României”, se arată în solicitarea MApN adresată Birourilor Permanente ale Parlamentului.

Astfel, MApN a solicitat aprobarea Parlamentului pentru inițierea procedurilor de atribuire aferente următoarelor programe de înzestrare:

Programul de înzestrare „Vânătorul de mine”.

Programul de înzestrare consta in realizarea capabilității de lupta contra minelor marine prin înzestrarea Forțelor Navale Romane cu nave de tip vânător de mine in scopul obținerii unor capabilități eficiente de detecție, clasificare, identificase și distrugere/neutralizare a minelor marine.

Programul de înzestrare „Submarin împotriva amenințărilor de suprafață și subacvatice”

Programul de înzestrare consta în realizarea capabilității de lupta împotriva navelor de suprafață și antisubmarin prin înzestrarea Forțelor Navale Romane cu nave de tip submarin în scopul obținerii unor capabilități eficiente în cercetarea pentru recunoaștere și culegere de informații la nivel operativ – strategic concomitent cu executarea acțiunilor de lupta împotriva navelor de suprafața și submarinelor inamice pentru distrugerea/neutralizarea/descurajarea fortelor navale inamice, independent sau în cooperare cu alte forte, în apele teritoriale, cat și în cele internaționale sau în zone litorale ostile, în zone cu un grad ridicat de risc, departe de bazele navale proprii.

Programul de înzestrare ,,Modernizare nave purtătoare de rachete”.

Programul de înzestrare este destinat pentru modernizarea sistemelor de lupta principale și actualizarea capabilitățile operaționale corespunzător nivelului tehnologic actual și asigurarea unui grad ridicat de interoperabilitate cu alte unități de lupta proprii și ale al tor state membre NATO pentru nave le purtătoare de rachete din clasa TARANTUL din înzestrarea Forțelor Navale.

România ar putea cumpăra în viitor submarine franceze Scorpene, spunea în iulie 2022 ministrul Apărării de atunci Vasile Dîncu, menționând că România a semnat cu Franța o scrisoare de intenție pentru astfel de submarine.

Submarinele Scorpene sunt construite de Naval Group, același constructor selectat pentru achiziția corvetelor, un contract nesemnat încă și care bate pasul pe loc de trei ani deja.

„Noi am semnat o scrisoare de intenție cu ministrul Apărării din Franța pentru un viitor proiect pentru care am început deja demersurile pentru a îl duce în Parlament. Este vorba de un proiect legat de submarine Scorpene și de elicoptere. E o scrisoare de intenție pe care am făcut-o cu Guvernul francez. Avem în vedere acest program în viitor pe care încercăm să îl fundamentăm”, a declarat ministrul Apărării Vasile Dîncu pentru DefenseRomania.

Subiectul submarinelor pentru România a mai fost adus în discuție și în urmă cu câțiva ani, pe atunci Ministrul Apărării Mihai Fifor (PSD) anunța că România va achiziționa 3 submarine.

Submarinele din clasa Scorpene, nominalizate direct de către fostul ministrul Vasile Dîncu, sunt submarine diesel-electrice care beneficiază și de propulsie anaerobă (air-independent propulsion – AIP) ce permite vasului o autonomie în imersiune chiar și 21 de zile încontinuu.

Cele mai mari submarine din clasa Scorpene au o lungime de 75 de metri și un deplasament de 2.000 de tone și un echipaj de 31 de marinari. Submarinele au o rază operațională de 12.000 km la suprafață și peste 1.000 de km în submersie, cu o autonomie de 50 de zile în mod normal și alte 21 de zile în submersie, în modul AIP.

Submarinele Scorpene sunt înarmate cu 6 tuburi de torpile de calibru 533mm, și pot lansa atât rachete antinavă Exocet cât și rachete antiaeriene MICA.

Scorpene sunt produse de compania Naval Group, aceeași care a câștigat din 2019 contractul pentru construcția în România a celor 4 corvete multifuncționale și modernizarea celor două fregate T-22R ale Forțelor Navale Române.

Deși contractul putea fi semnat fără opreliști legale încă din 2021, neînțelegeri între Naval Group și partenerul local Șantierul Naval Constanța au blocat parafarea contractului și nici până azi nu s-a semnat ceva concret.