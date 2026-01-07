Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie
Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie
Piața gazelor naturale din România este într-un moment de incertitudine majoră, în condițiile în care la 1 aprilie 2026 va expira schema de plafonare a prețurilor. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează că, pe fondul lipsei de transparență a instituțiilor, facturile românilor pot crește cu până la 30%, subliniind însă că există și posibilitatea ca acestea să scadă, dacă tendința de scădere a prețurilor pe piețele internaționale se va menține.
În acest moment, piața românească de profil pare să ignore tendințele de scădere de pe bursele internaționale, menținând prețurile la 0,31 lei /kWh – limita maximă permisă de lege. Dumitru Chisăliță a explicat pentru Adevărul că, în acest moment, absolut toate scenariile de preț sunt posibile: creștere, menține sau reducere.
„Încă suntem în „1X2”, adică, la momentul de față, avem două situații. Dacă ne uităm la puținele oferte care au apărut în piață anul trecut, vedem că aceste oferte vin cu niște prețuri mai mari decât prețul plafonat, dacă luăm prețul plafonat ca reper. Acum, dacă ne uităm, pe de altă parte, la ceea ce se întâmplă în platforma ANRE, în mod normal, toți furnizorii care vând gaze naturale au obligația de a pune oferte în această platformă.
Aici vedem că sunt șase oferte și toate sunt la 0,31 lei / kWh, cu TVA inclus, adică exact prețul plafonat. În același timp, trebuie să ne uităm la ce se întâmplă pe burse și, coroborând cu taxele, tarifele și alte tipuri de costuri suplimentare care sunt atașate prețului de bază al gazului natural, vedem că tendința, la nivel european și chiar mondial, este de scădere”, a declarat Dumitru Chisăliță.
Prețurile la gaze ar putea crește cu 30%
Coroborarea elementelor din piața locală cu realitățile externe indică o volatilitate extremă pentru perioada de după 1 aprilie. Deși teoretic prețul ar putea să scadă, absența unei pregătiri timpurii a pieței ar putea genera un efect invers.
„Coroborând toate aceste elemente, revenim la „unu X doi”. Unu, în sensul în care avem aceste puține oferte care sunt mai mari decât prețul care este, în majoritate, plafonat. X-ul: cele șase oferte care sunt pe comparatorul ANRE, care sunt aceleași. Și doi: aceste tendințe care există la nivel european și mondial. Deci putem să spunem că, plecând de la această situație procentuală, am putea avea o variație de la minus 5% până la plus 30%, așa cum arată analizele, după 1 aprilie 2026, pentru prețul gazelor naturale”, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă.
Consumatorii trebuie să rămână vigilenți
Dumitru Chisăliță îi sfătuiește pe români să rămână vigilenți și să urmărească cu atenție ofertele furnizorilor.
„Din păcate, la momentul de față, având în vedere că ofertele sunt aceleași la toți furnizorii – vorbesc de comparatorul ANRE –, oamenii nu prea au ce să facă. Adică, și dacă și-ar dori să meargă acum către un alt furnizor, nu ar primi un preț mai mic decât prețul plafonat. Toate ofertele se învârt în acest interval și, din păcate, consumatorii, la momentul de față, nu pot fi decât vigilenți.
Vigilenți în sensul că, dacă lucrurile vor evolua spre o concurență, așa cu ar trebui să fie, atunci, într-adevăr, să se orienteze către acea ofertă care le convine cel mai mult, le aduce cele mai mari beneficii bănești și, în același timp, le oferă siguranță din partea furnizorului”, a mai precizat acesta.
Pericolul tăcerii instituționale
Dincolo de cifre, cea mai mare vulnerabilitate a sistemului pare să fie lipsa de comunicare și de acțiune a autorităților, care lasă piața într-o stare de blocaj tehnic. Traderii și furnizorii se confruntă cu o penurie de gaze pe burse pentru tranzacționare viitoare, ceea ce creează premisele unei crize de ofertă.
„În același timp, cred că problema este acum la nivelul instituțiilor, instituții care, practic, prin tăcerea și așteptarea pe care le practică, nu transmit nimic altceva decât intenția că există posibilitatea să se întâmple orice la 1 aprilie. Adică există riscul să se neliberalizeze piața gazelor naturale, ceea ce face ca piața, de fapt, să nu funcționeze, să fie înghețată, să fie blocată prin lipsa de gaze la nivelul traderilor, importatorilor și producătorilor, pe bursele de gaze, dar și la nivelul furnizorilor către clienții lor.
Toate acestea culminează cu temerea care se instaurează tot mai mult că, practic, urmează 1 aprilie, iar furnizorii și traderii nu știu ce vor face. Această situație este suplimentată de simularea că nu ar exista gaze pe piață, respectiv că nu sunt gaze puse pe burse pentru a fi tranzacționate”, a concluzionat Dumitru Chisăliță pentru Adevărul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Nicușor Dan a fost blocat, preț de câteva ore, pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii: „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial”
Nicușor Dan a fost blocat, preț de câteva ore, pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii: „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial” Președintele Nicușor Dan a stat mai multă vreme blocat în Franța din cauza unei ninsori. Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa […]
Bogdan Glăvan, avertisment pentru impozitele pe autoturisme din România: Pentru mașini de clasă medie, statul român taxează mai mult decât Germania, țară unde veniturile sunt mai mari
Bogdan Glăvan, avertisment pentru impozitele pe autoturisme din România: Pentru mașini de clasă medie, statul român taxează mai mult decât Germania, țară unde veniturile sunt mai mari Profesorul de economie Bogdan Glăvan lansează un avertisment dur privind ceea ce numește „terorism fiscal” în România, arătând că statul român ajunge să impună impozite pe autoturisme de […]
Noi reguli fiscale, în vigoare de la 1 ianuarie 2026: Se schimbă eșalonarea datoriilor firmelor și apare obligația de „garanție personală”
Noi reguli fiscale, în vigoare de la 1 ianuarie 2026: Se schimbă eșalonarea datoriilor firmelor și apare obligația de „garanție personală” Măsurile fiscale din Pachetul 2, care se aplică de la 1 ianuarie 2026, cuprind o serie de noi reguli pentru firme, inclusiv în privința eșalonării la plată a datoriilor fiscale ale firmelor, dar și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie
Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie Piața gazelor naturale din...
FOTO | Nicușor Dan a fost blocat, preț de câteva ore, pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii: „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidențial”
Nicușor Dan a fost blocat, preț de câteva ore, pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii: „La un moment dat...
Știrea Zilei
VIDEO | Cum arăta Alba Iulia în 2012, la ultima zăpadă serioasă, pe vremea lui Hava. Imagini care nu au nevoie de comentarii: străzi blocate în plină zi și deszăpezire aproape inexistentă
Cum arăta Alba Iulia în 2012, la ultima zăpadă serioasă, pe vremea lui Hava. Imagini care nu au nevoie de...
UPDATE | Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău. Medicii nu au reușit să o salveze
Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău....
Curier Județean
ASTĂZI | Două transporturi agabaritice vor trece astăzi prin județul Alba. Care este traseul
Două transporturi agabaritice vor trece astăzi prin județul Alba. Care este traseul Două transporturi agabaritice vor trece astăzi, 7 ianuarie...
Boboteaza la Cugir 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea
Boboteaza la Cugir în anul 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz”
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile...
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Opinii Comentarii
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...
MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări, sms-uri şi felicitări de „La mulţi ani” pentru cei care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul
Mesaje de Sfantul Ioan Botezătorul 2026 • Urări de Sfântul Ioan 2026 • Felicitări prin SMS de Sf. Ioan de...