Fabrica Astra Arad, cu o istorie de 134 de ani, s-a ÎNCHIS: 700 de angajați au fost dați afară

Un capitol important din istoria industrială a Aradului s-a încheiat pe 9 mai 2025, vinerea trecută, când fabrica de vagoane Astra Rail Industries și-a închis definitiv porțile.

Imaginea ultimului vagon cisternă produs pe liniile de montaj a devenit virală în comunitate, generând emoție și tristețe printre arădeni. Fotografia a fost publicată pe pagina „Aradul de Altădată”, însoțită de un mesaj care evocă trecutul glorios al uneia dintre cele mai vechi și respectate unități industriale din România.

„Este vorba de ultimul vagon cisternă realizat la celebra fabrică de vagoane din Arad. După o istorie de 134 de ani care a început sub numele de Weitzer János, marea fabrică arădeană își închide porțile definitiv în acest an”, se arată în postare.

Concedieri colective, viitor incert pentru 699 de angajați

Închiderea fabricii nu înseamnă doar dispariția unei simbolistici industriale locale, ci și o criză socială semnificativă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Arad a fost notificată oficial că 699 de angajați vor fi afectați de concedieri colective. Greenbrier România, parte a grupului american The Greenbrier Companies, invocă mai mulți factori care au dus la această decizie: presiuni din industrie, costuri operaționale ridicate în comparație cu alte unități și constrângeri logistice generate de amplasamentul și vechimea fabricii.

De remarcat că Astra Rail Industries nu trebuie confundată cu Astra Vagoane Călători, unitatea din Arad care produce tramvaiele Imperio și care își continuă activitatea.

Greenbrier își mută focusul pe Caracal și Drobeta Turnu Severin

Conducerea companiei americane a anunțat că va consolida producția de vagoane în celelalte două fabrici deținute în România, la Caracal și Drobeta Turnu Severin, în care intenționează să investească pe termen lung. Comenzile aflate în derulare vor fi preluate de aceste locații, iar strategiile logistice vor fi ajustate corespunzător.

„Greenbrier apreciază profund istoria îndelungată a producției de vagoane din Arad și dedicarea forței de muncă. Vom coopera cu sindicatele și comunitatea locală pentru a oferi sprijin angajaților afectați, inclusiv consiliere profesională și alte forme de asistență”, se arată într-un comunicat al companiei

De la Weitzer János la Greenbrier-Astra Rail: o istorie de 134 de ani

Fabrica de vagoane din Arad își are originile în anul 1891, sub denumirea Weitzer János Gép-, Waggon- és Mozdonygyár, una dintre primele întreprinderi de acest tip din Europa Centrală. În 2002, după o perioadă post-comunistă marcată de transformări, unitatea a fost reorganizată sub numele International Railway Systems (IRS). Zece ani mai târziu, cele trei mari fabrici ale IRS din România au fost regrupate sub umbrela Astra Rail Industries.

În 2016, grupul american The Greenbrier Companies a preluat 75% din acțiunile Astra Rail Industries, în urma unei fuziuni evaluate la peste 60 de milioane de euro. Noua entitate, Greenbrier-Astra Rail, a devenit unul dintre cei mai mari producători de vagoane marfă din Europa.

În 2023, Greenbrier a raportat venituri globale de aproape 4 miliarde de dolari. În România, afacerile companiei au atins 1,2 miliarde de lei, cu un profit net de 71,6 milioane lei și un număr total de 2.246 de angajați.

Foto: Facebook Aradul de Altădată

