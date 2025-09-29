Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși. REZULTATE
Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși
Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat, luni, 29 septembrie 2025, rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 21 septembrie 2025.
Dintre cei 13 candidați admiși pentru dobândirea calității de avocat definitiv unul singur este din Baroul Alba.
Lista completă a celor admiși poate fi consultată AICI.
De asemenea, 3 candidați din Baroul Alba au fost admiși pentru dobândirea calității de avocat stagiar.
Lista completă a celor admiși poate fi consultată AICI.
Candidații respinși la examenul din data de 21 septembrie 2025 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marți, 30 septembrie 2025, ora 08:00.
Contestațiile vor putea fi formulate folosind profilul candidatului – portalul IFEP.
Luni, 21 iunie 2025, Uniunea Națională a Barourilor din România a anunțat organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2025.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
13 ani de școală, buget limitat și resurse MINIME pentru materiale. Cât cheltuie statul român pentru educația unui copil?
13 ani de școală, finanțare insuficientă și resurse foarte reduse pentru materiale: Cât cheltuie statul român pentru un elev? Pentru un copil care a terminat anul acesta liceul statul român a scos din buzunar, în medie, doar 62.000 de lei, adică aproximativ 13.000 de euro, din clasa pregătitoare până în clasa a XII-a. În această […]
Daniel David, despre violența în școli: ,,Mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero”
Daniel David, Ministerul Educației, a vorbit despre violența în școli: ,,Mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero” Ministerul Educației reafirmă că aplică o politică de toleranță zero față de orice formă de violență în școli. Ministrul Daniel David subliniază că, deși la nivel social se constată o creștere a actelor de violență în diferite forme, […]
29 septembrie – 2 octombrie 2025 | Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori
Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori Săptămâna începută luni, 29 septembrie 2029, va fi marcat de vreme rece și instabilă. Citește și: VIDEO | Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși. REZULTATE
Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși Uniunea Națională a Barourilor din România...
13 ani de școală, buget limitat și resurse MINIME pentru materiale. Cât cheltuie statul român pentru educația unui copil?
13 ani de școală, finanțare insuficientă și resurse foarte reduse pentru materiale: Cât cheltuie statul român pentru un elev? Pentru...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina
Accident MORTAL pe DJ 109: Un vârstnic de 75 de ani a DECEDAT după ce s-a răsturnat cu mașina Un...
Video | Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă
Aplicația care citește datele din noua Carte Electronică de Identitate, lansată la Alba: cum funcționează și cum se descarcă Cetățenii...
Curier Județean
Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Aviz de mediu pentru investiția derulată de CNI
Restaurare și consolidare a muzeului Mănăstirii Râmeț și a clădirii paraclis: Aviz de mediu pentru investiție A fost primit aviz...
FOTO | Acțiune de control în trafic la Sebeș: Polițiștii au aplicat sancțiuni de peste 6.800 de lei și au reținut 3 permise
Controale la Sebeș: Polițiștii au aplicat sancțiuni, reținut permise și retras certificate de înmatriculare Polițiștii Biroului Rutier Sebeș au desfășurat,...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...