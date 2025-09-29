Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși. REZULTATE

Examen de primire în avocatură 2025: Câți candidați din Baroul Alba au fost admiși

Uniunea Națională a Barourilor din România a publicat, luni, 29 septembrie 2025, rezultatele obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 21 septembrie 2025.

Dintre cei 13 candidați admiși pentru dobândirea calității de avocat definitiv unul singur este din Baroul Alba.

Lista completă a celor admiși poate fi consultată AICI.

De asemenea, 3 candidați din Baroul Alba au fost admiși pentru dobândirea calității de avocat stagiar.

Lista completă a celor admiși poate fi consultată AICI.

Candidații respinși la examenul din data de 21 septembrie 2025 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marți, 30 septembrie 2025, ora 08:00.

Contestațiile vor putea fi formulate folosind profilul candidatului – portalul IFEP.

Luni, 21 iunie 2025, Uniunea Națională a Barourilor din România a anunțat organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2025.

